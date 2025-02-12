Стоимость билетов на фестивали в РФ выросла из-за мер безопасности и гонораров

Билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, рассказала гендиректор одного из крупнейших билетных сервисов «Kassir.ru» Елена Глуховская в разговоре с РБК.

Согласно данным, средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тысячи рублей. Отмечается, что на это повлияли высокий спрос, возросшие гонорары артистов, расходы на обеспечение безопасности и организацию более технологичных шоу.

Вместе с тем совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также фестивали, посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие.

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По словам Глуховской, вторым направлением по темпам роста спроса в прошлом году стали спортивные соревнования. Продажи на турниры в 2024 году в деньгах увеличились на 100%, средняя стоимость билетов сократилась на 9% и составила 592 рубля за билет.

Ранее сообщалось, что продажи билетов на развлечения в новогодние праздники выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти три миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Багандов
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