Стоимость билетов на фестивали в РФ выросла из-за мер безопасности и гонораров

Билеты на фестивали в РФ по итогам прошлого года подорожали на 75%, рассказала гендиректор одного из крупнейших билетных сервисов «Kassir.ru» Елена Глуховская в разговоре с РБК.

Согласно данным, средняя стоимость такого билета по стране превысила 2 тысячи рублей. Отмечается, что на это повлияли высокий спрос, возросшие гонорары артистов, расходы на обеспечение безопасности и организацию более технологичных шоу.

Вместе с тем совокупно продажи билетов на фестивали за год увеличились на 125% в деньгах. В данных учитывались преимущественно музыкальные фестивали, а также фестивали, посвященные экстремальным видам спорта, гастрономические и другие.