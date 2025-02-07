«Интеграция с кино»: Как «Яндекс» изменит фестивали Comic Con и «Игромир»

Фестивали Comic Сon и «Игромир» под руководством «Яндекса» сохранят косплей, игры и приглашение звезд, а интеграция с другими сервисами позволит мероприятиям стать окупаемыми, рассказал НСН эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

«Яндекс» выкупил права на фестивали Comic Сon и «Игромир» и планирует провести их осенью 2025 года, пишет «Коммерсант». В настоящее время идет процесс формирования их программ, начались предварительные переговоры с партнерами и спонсорами. Каждый бренд обошелся корпорации в 20,6 млн рублей. Пименов назвал это логичным приобретением.



«В прошлом году было несколько фестивалей, например, ИГРОПРОМ и фестиваль РЭД. ИГРОПРОМ больше был чем-то между конференцией для разработчиков и массовой аудитории. Comic Сon и «Игромир» всегда ориентировались на широкую аудиторию. Это конкуренты для фестиваля РЭД, они даже проводились в одном месте – «Крокус Экспо». Но при этом нельзя сказать, что корпорация выходит на рынок компьютерных игр. У «Яндекса» очень большая аудитория тех, кто смотрит сериалы, фильмы. Это связка будет именно Comic Сon и «Игромир», а не наоборот. Хотя в игровую индустрию «Яндекс» тоже активно заходит, можно предположить, что будут различные интеграции между направлениями кино и игры. Это неплохой заход, чтобы совместить эти аудитории», - рассказал он.

Пименов отметил, что фестивали будут иметь прежнюю структуру, но бизнес-модель будет иной.

«Прошлый формат фестивалей предполагал очень большое количество иностранных брендов и звезд. Такая возможность пропала, были до этого не самые легкие времена из-за пандемии, поэтому владельцы были вынуждены объявить себя банкротами. У «Яндекса» будут свои интересы и траектории. Будет примерно то же самое на этих фестивалях – косплей, конкурсы, представление игр, приглашение звезд из кино, сериалов. Конечно, выступления, номера и так далее. Но с точки зрения бизнеса это немного другая модель. У «Яндекса» есть «Еда», «Музыка», это все можно продвигать через эти фестивали. Поэтому вложение удачное и логичное», - подытожил собеседник НСН.

Comic Сon — это фестиваль по поп-культуре и комиксам, «Игромир» — крупнейшая выставка-фестиваль компьютерных игр. Выставка «Игромир» впервые состоялась осенью 2006 года, Comic Сon Russia проводился совместно с ней с 2014 года, передает «Радиоточка НСН».

