«Надуманные спекулянты»: Ректор ГИТИСа о последствиях именных билетов в театры

«Практика продажи билетов по паспорту меня очень сильно напрягла, когда в декабре на аукционе продавались билеты на «Щелкунчика» в Большом театре. Я думал о том, что сегодня не так сложно выяснить, кто эти люди, где они живут, так как они оставили данные паспорта. Напомню, что люди покупали билеты за 600 тысяч рублей. Этот «Театрал ID» нельзя сравнить с паспортом футбольного болельщика, потому что театральные зрители не рушат трибуны, если их актер сыграл хуже, чем они рассчитывали. Поэтому эта практика мне непонятна. Уже сейчас все выходит криво. Если это сделано для борьбы с террористической угрозой, хочу напомнить, что преступники не входят по билетам», - отметил он.

По его словам, в Москве спекулянты – это надуманная и очень частная проблема.

«Эта мера приведет к большой путанице, на это уже жалуются сотрудники московских театров. Люди покупают билеты в театр заранее, может поменяться состав, билеты могут передарить. Спекулянты – это надуманная проблема, потому что в московских театрах такой проблемы как массового явления нет. Есть несколько театров и считанное число спектаклей… Говорить о беде не приходится, это очень частная проблема. Если театры будут заполнены наполовину, никому не будет от этого хорошо. Очень важно, чтобы Москва оставалась одной из театральных столиц мира. Мы можем, к сожалению, этот статус потерять. В театре многие традиции складываются столетиями, не хочется этого лишаться», - подытожил собеседник НСН.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что продажа билетов в театры и на концерты по удостоверяющим личность документам не поможет бороться с перекупщиками, а лишь увеличит очереди. По его словам, попытка оправдать это заботой о безопасности абсурдна, передает «Радиоточка НСН».

