Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей

Так, свыше одного миллиарда рублей пришлось на праздничные елки, еще 1,5 миллиарда в совокупности составили продажи билетов в театр, кино и на концерты. А выступления стендап-комиков по всей стране собрали больше 100 миллионов рублей.

В компании также отметили, что 60% билетов на новогодние мероприятия жители России купили заблаговременно, что означает, что россияне все чаще планируют развлекательную программу заранее.

Главными событиями минувших праздников в российских городах-миллионниках стали ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» и премьеры фильмов «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».

Ранее министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

