Россияне в новогодние праздники купили билетов на развлечения на 3 миллиарда рублей
Продажи билетов на развлечения в новогодние праздники выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти три миллиарда рублей, рассказали в «Яндекс Афише».
Так, свыше одного миллиарда рублей пришлось на праздничные елки, еще 1,5 миллиарда в совокупности составили продажи билетов в театр, кино и на концерты. А выступления стендап-комиков по всей стране собрали больше 100 миллионов рублей.
В компании также отметили, что 60% билетов на новогодние мероприятия жители России купили заблаговременно, что означает, что россияне все чаще планируют развлекательную программу заранее.
Главными событиями минувших праздников в российских городах-миллионниках стали ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» и премьеры фильмов «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Финист. Первый богатырь».
Ранее министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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