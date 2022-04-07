Россияне нашли замену западному кино

После прекращения показов западных фильмов в российском прокате граждане стали чаще читать книги. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что на Wildberries продажи книг в марте увеличились на 75%.

При этом наиболее популярными россияне считают произведения на тему психологии и саморазвития. Так, по данным источника, лидерами продаж стали «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», «Сказать жизни „ДА!“: психолог в концлагере» и «Радикальное прощение».

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Россияне также выбирают детскую литературу, особенно по мотивам новых кинокартин: например, «Холодное сердце 2. Секреты старого замка», «Русалочка», «Райя и последний дракон» и другие.

Ранее кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что показ в российских кинотеатрах азиатских фильмов вместо западных – это «безвыходное положение».

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