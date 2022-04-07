Россияне нашли замену западному кино

Россияне также выбирают детскую литературу, особенно по мотивам новых кинокартин: например, «Холодное сердце 2. Секреты старого замка», «Русалочка», «Райя и последний дракон» и другие.

Ранее кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что показ в российских кинотеатрах азиатских фильмов вместо западных – это «безвыходное положение».