Россияне нашли замену западному кино
После прекращения показов западных фильмов в российском прокате граждане стали чаще читать книги. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Отмечается, что на Wildberries продажи книг в марте увеличились на 75%.
При этом наиболее популярными россияне считают произведения на тему психологии и саморазвития. Так, по данным источника, лидерами продаж стали «Выбор. О свободе и внутренней силе человека», «Сказать жизни „ДА!“: психолог в концлагере» и «Радикальное прощение».
Россияне также выбирают детскую литературу, особенно по мотивам новых кинокартин: например, «Холодное сердце 2. Секреты старого замка», «Русалочка», «Райя и последний дракон» и другие.
Ранее кинокритик, бывший президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, член экспертного совета кинопремии «Белый слон» Виктор Матизен в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что показ в российских кинотеатрах азиатских фильмов вместо западных – это «безвыходное положение».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru