Кинокомпания YBW стала совладельцем прокатчика «Атмосферы кино»
Кинокомпания Yellow, Black and White (YBW) выкупила 50% акций прокатчика «Атмосферы кино». Об этом сообщают «Ведомости».
YBW — это российская компания, занимающаяся производством телепрограмм и фильмов. Ее самыми популярными проектами являются сериалы «Папины дочки», «Кухня» и картины «Последний богатырь», «Холоп», «Чебурашка». Кинопрокатная компания «Атмосфера Кино» была основана в 2022 году Рубеном Дишдишяном, Вадимом Ивановым и Николаем Борунковым. Она заняла 15,9% рынка кино по итогам 2024 года, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».
Уточняется, что стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве друг с другом. Первая совместная работа уже известна. Ей станет комедийный фильм «Семьянин». Он выйдет на российские экраны этой осенью.
Ранее пресс-служба компании «Атмосфера кино» сообщила, что китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» (в оригинале «Нэчжа 2»), который собрал в мировом прокате больше $2 млрд, появится в российских кинотеатрах 29 мая, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru