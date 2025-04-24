С января по март 2025 года число подписчиков в онлайн-кинотеатрах превысило 40%

Исследование проводилось на основе опроса жителей российских городов от 16 до 55 лет.

Уточняется, что в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом.

Самым популярным сервисом остается «Кинопоиск», на который подписано 19% из числа всех пользователей онлайн-кинотеатров. Второе место занимает Okko (14%), третье - Wink (12%).

Ранее сообщалось, что число новых оригинальных сериалов, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами в первом квартале 2025 года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер. При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что качество оригинального контента, представленного в онлайн-кинотеатрах, растет.

