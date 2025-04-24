С января по март 2025 года число подписчиков в онлайн-кинотеатрах превысило 40%
С января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%, отмечается в исследовании рынка онлайн-кинотеатров, представленного ГфК-Русь.
Исследование проводилось на основе опроса жителей российских городов от 16 до 55 лет.
Уточняется, что в первом квартале года бесплатный пробный период подписки выбрали для себя 54% городских жителей, что тоже стало рекордом.
Самым популярным сервисом остается «Кинопоиск», на который подписано 19% из числа всех пользователей онлайн-кинотеатров. Второе место занимает Okko (14%), третье - Wink (12%).
Ранее сообщалось, что число новых оригинальных сериалов, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами в первом квартале 2025 года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер. При этом председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что качество оригинального контента, представленного в онлайн-кинотеатрах, растет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
- В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
- Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
- Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
- В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя космонавтами
- Гришаева, Пелагея и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны
- СМИ: Школьница умерла от последствий гриппа «А» в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru