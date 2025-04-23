В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в беседе с НСН уточнила, что кинотеатры самостоятельно решают, отказаться ли от предсеансного обслуживания. При этом теплая майская погода, по ее словам, может навредить кинокассе ощутимее, чем отказ от теневого проката.

«Майские праздники – не самое лучшее время для кино. Многие уезжают отдыхать, либо на свои дачные участки. Майские праздники никогда не отличались хорошими сборами за редким исключением, когда там стояли американские блокбастеры. Кинотеатры отказываются от предсеансного показа добровольно, а не потому, что их кто-то заставляет это сделать в данный период. Фильм "В списках не значился" мне пока не удалось посмотреть, хотя он был на открытии ММКФ. Материалы впечатляют. Надеюсь, зрители останутся довольны, мне бы хотелось, чтобы картина заработала 500 миллионов рублей», - отметила собеседница НСН.

Весной 2024 году кинотеатры отказывались от параллельного проката почти на месяц, с 18 апреля по 12 мая. Тогда, по данным СМИ, в период длинных майских выходных посещаемость снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 миллиона зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».

