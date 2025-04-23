Кинотеатры откажутся от теневого проката ради военного кино на майских праздниках
Кинотеатры не ожидают увеличения кинокассы на фоне отказа от теневого проката на майские праздники, рассказал НСН Роман Исаев.
Поддержка военного кино в предстоящие майские праздники может негативно повлиять на кинокассу, однако это решение отражает социальную функцию, заявил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Кинотеатры планируют отказаться от теневого проката с 1 по 15 мая, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». При этом к началу мая в афише появится несколько российских фильмов. С 24 апреля в прокат выходит военная драма «Каруза» Ивана Харатьяна, а также драма «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Помимо прочего с 1 мая в прокате появится фильм «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, картина ранее открыла 47-й Московский международный кинофестиваль. Как заметил Исаев, подобное саморегулирование является зрелым решением для отрасли.
«Это вопрос не об ожидании результатов, а о некой социальной функции, которую несут кинотеатры. На годовщину Победы и два этих длинных уикенда индустрия приняла решение, что будет показан только контент российский и тот зарубежный, который выпускают официальные правообладатели. Выходит большое военное кино. Это индустриальное решение – саморегулирование, которое показывает, что отрасль в своем уровне зрелости достигла определенных высот, ей не нужно дополнительное государственное регулирование. На кассе это отразится отрицательно, поскольку репертуарное предложение будет более скудным», - пояснил он.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в беседе с НСН уточнила, что кинотеатры самостоятельно решают, отказаться ли от предсеансного обслуживания. При этом теплая майская погода, по ее словам, может навредить кинокассе ощутимее, чем отказ от теневого проката.
«Майские праздники – не самое лучшее время для кино. Многие уезжают отдыхать, либо на свои дачные участки. Майские праздники никогда не отличались хорошими сборами за редким исключением, когда там стояли американские блокбастеры. Кинотеатры отказываются от предсеансного показа добровольно, а не потому, что их кто-то заставляет это сделать в данный период. Фильм "В списках не значился" мне пока не удалось посмотреть, хотя он был на открытии ММКФ. Материалы впечатляют. Надеюсь, зрители останутся довольны, мне бы хотелось, чтобы картина заработала 500 миллионов рублей», - отметила собеседница НСН.
Весной 2024 году кинотеатры отказывались от параллельного проката почти на месяц, с 18 апреля по 12 мая. Тогда, по данным СМИ, в период длинных майских выходных посещаемость снизилась по сравнению с прошлым годом. Так, в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 миллиона зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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