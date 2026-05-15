Заплатят все: Как получить компенсацию за уход самолета на запасной аэродром
Группа пассажиров может подать иск и даже добиться результата, тогда как претензии отдельного пассажира авиакомпания, скорее всего, проигнорирует: процесс долгий, а компенсация обычно не покрывает затраченных усилий, сказал НСН Виктор Горбачёв.
Все риски, связанные с вынужденными уходами самолётов на запасные аэродромы, закладываются в стоимость авиабилетов, сказал в эфире НСН гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачёв.
Минувшей ночью два самолёта не смогли приземлиться во Внуково из‑за временных ограничений по безопасности и ушли на запасные аэродромы — в Санкт‑Петербург и Нижний Новгород. Росавиация уточнила: Внуково работает по согласованию с профильными органами, возможны корректировки расписания. Аналогичные меры действуют в Домодедово. Горбачёв отметил, что уход на запасной аэродром оплачивает авиакомпания.
«Понятно, что авиакомпания будет платить за уход на запасной аэродром — тут никуда не денешься. Расходы рассчитываются в соответствии с заключёнными договорами: выставляется счёт за взлёт, посадку, стоянку и предоставление услуг пассажирам. Все эти риски авиакомпания закладывает в стоимость авиабилета. Даже если непредвиденная ситуация не возникает, риски всё равно существуют. Получается, что в какой‑то степени мы с вами, летая на самолётах, платим за тех пассажиров, чьи рейсы ушли на запасной аэродром», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал о возможностях и перспективах для пассажиров, оказавшихся в такой ситуации.
«Пассажиры, оказавшиеся в запасном аэропорту, могут сняться с рейса — для этого нужно заранее предупредить авиакомпанию — и воспользоваться другими видами транспорта. Например, если запасной аэродром находится в Нижнем Новгороде или Санкт‑Петербурге, можно сесть на поезд и доехать до Москвы — зачастую это даже быстрее. Теоретически группа пассажиров может подать иск, и это может привести к каким‑то результатам. Однако с претензиями одного пассажира авиакомпания вряд ли станет разбираться: процесс это долгий и не всегда оправданный. Чаще всего люди предпочитают отказаться от дальнейших разбирательств — сумма компенсации обычно не стоит затраченных усилий», — добавил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что убытки российских авиакомпаний от транспортного коллапса в аэропортах 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что отмена одного рейса, который выполняется на Boeing 737-800, может обойтись в 15-23 миллиона рублей прямых расходов. Таким образом, первые сутки обошлись авиаперевозчикам в 3,9-5,9 миллиарда рублей только за отмену рейсов в трех аэропортах страны — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кроме того, уход одного самолета на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5-2 миллиона рублей на четыре часа.
