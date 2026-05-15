Он также рассказал о возможностях и перспективах для пассажиров, оказавшихся в такой ситуации.

«Пассажиры, оказавшиеся в запасном аэропорту, могут сняться с рейса — для этого нужно заранее предупредить авиакомпанию — и воспользоваться другими видами транспорта. Например, если запасной аэродром находится в Нижнем Новгороде или Санкт‑Петербурге, можно сесть на поезд и доехать до Москвы — зачастую это даже быстрее. Теоретически группа пассажиров может подать иск, и это может привести к каким‑то результатам. Однако с претензиями одного пассажира авиакомпания вряд ли станет разбираться: процесс это долгий и не всегда оправданный. Чаще всего люди предпочитают отказаться от дальнейших разбирательств — сумма компенсации обычно не стоит затраченных усилий», — добавил эксперт.



Ранее СМИ сообщили, что убытки российских авиакомпаний от транспортного коллапса в аэропортах 5 и 6 июля могут превысить 20 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечается, что отмена одного рейса, который выполняется на Boeing 737-800, может обойтись в 15-23 миллиона рублей прямых расходов. Таким образом, первые сутки обошлись авиаперевозчикам в 3,9-5,9 миллиарда рублей только за отмену рейсов в трех аэропортах страны — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кроме того, уход одного самолета на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5-2 миллиона рублей на четыре часа.

