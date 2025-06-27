Юра Борисов сыграет Гамлета в МХТ имени Чехова

Режиссером «Гамлета» с Юрой Борисовым станет Андрей Гончаров, ранее поставивший в МХТ спектакль «Осень», сообщил Константин Хабенский.

Звезда оскароносного фильма «Анора», российский актер Юра Борисов сыграет роль Гамлета в спектакле МХТ имени Чехова, передает специальный корреспондент НСН.

Сегодня в театре подводят итоги завершающегося сезона. Как отметил худрук МХТ Константин Хабенский, «Гамлет» будет ставить режиссёр Андрей Гончаров.

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«Режиссер Андрей Гончаров, поставивший у нас спектакль "Осень", давно уже упрашивал меня поставить в МХТ нового "Гамлета"», - отметил Хабенский.

Накануне стало известно, что Борисов вошел в список деятелей кино, приглашенных стать членами Американской киноакадемии, которые определяют победителей премии «Оскар».

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что другой российский актер из «Аноры» Марк Эйдельштейн не получил приглашение в Киноакадемию, поскольку не был номинирован на «Оскар» в отличие от Борисова.

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ФОТО: AP / ТАСС
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