Борисов против Маковецкого: Кто получит телевизионную премию «ТЭФИ»
Среди академиков премии «ТЭФИ» немало пожилых людей, которые выдвигают в номинанты близкие по духу проекты или работы своих ровесников, сказала НСН Нина Ромодановская.
Среди лучших сериалов 2025 года можно отметить «Аутсорс», «Дыши», «Пингвины моей мамы», «Путешествие на солнце и обратно», «Подслушано в Рыбинске» и «Бар "Один звонок"», однако академики «ТЭФИ» могли выделить другие проекты, которые были представлены на телевидении и больше отражают их личные предпочтения, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию «ТЭФИ-2026». Среди сериалов в лидерах по числу номинаций оказались такие проекты как «Хроники русской революции» и «Дорогой Вилли». Актеры Юра Борисов, Сергей Маковецкий и режиссеры Андрей Кончаловский, Владимир Щегольков также номинированы на премию. Ромодановская назвала список номинантов показательным.
«Результаты премии не зависят даже от мнения конкретных академиков, все упирается в «Big Data» – те цифры, которые складываются в результате голосования. Не знаю, сможет ли Юра Борисов обойти Сергея Маковецкого в номинации. Это лотерея, которая никогда не прогнозируется и зависит от количества голосовавших, их настроения и т. д.. У ТЭФИ очень большое количество академиков. Видимо, этот список номинантов отражает состояние академии, потому что состав участников стареет. Это также относится к "Золотому орлу" и к "Нике": среди академиков очень пожилые люди, которые выбирают работы своих ровесников или те, что близки им. То, что среди номинантов представлены сериалы "Дорогой Вилли" и "Хроники русской революции" - очень показательно», - объяснила она.
По словам собеседницы НСН, по итогу 2025 года она бы отметила другие проекты.
«Сериал – долгоиграющая история, которая для зрителя растягивается на несколько вечеров, поэтому должна держать внимание. Я рассматриваю сериалы не только как некий фон для вечернего времяпровождения, но и как произведение искусства, которое смотрят осознано. В первую очередь среди проектов 2025 года отметила бы сериал Душана Глигорова "Аутсорс". Мне кажется, это сейчас режиссер номер 1 в сериальном направлении, который снимает вдумчивые и в то же время очень зрительские проекты, правильно выстроенные по технологии. Также отметила бы сериал "Дыши", второй сезон проекта "Пингвины моей мамы", "Путешествие на солнце и обратно" Романа Михайлова, "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского и «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским. Мы долго ждали этот сериал, он вышел только в прошлом году, хотя формально относится к позапрошлому году», - рассказала Ромодановская.
В 2025 году триумфатором премии «ТЭФИ» стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных группировках в Казани конца 1980-х годов. Проект получил награды в номинациях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала», напоминает «Радиоточка НСН».
