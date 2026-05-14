По словам собеседницы НСН, по итогу 2025 года она бы отметила другие проекты.



«Сериал – долгоиграющая история, которая для зрителя растягивается на несколько вечеров, поэтому должна держать внимание. Я рассматриваю сериалы не только как некий фон для вечернего времяпровождения, но и как произведение искусства, которое смотрят осознано. В первую очередь среди проектов 2025 года отметила бы сериал Душана Глигорова "Аутсорс". Мне кажется, это сейчас режиссер номер 1 в сериальном направлении, который снимает вдумчивые и в то же время очень зрительские проекты, правильно выстроенные по технологии. Также отметила бы сериал "Дыши", второй сезон проекта "Пингвины моей мамы", "Путешествие на солнце и обратно" Романа Михайлова, "Подслушано в Рыбинске" Петра Тодоровского и «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским. Мы долго ждали этот сериал, он вышел только в прошлом году, хотя формально относится к позапрошлому году», - рассказала Ромодановская.

В 2025 году триумфатором премии «ТЭФИ» стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» о молодежных группировках в Казани конца 1980-х годов. Проект получил награды в номинациях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Продюсер сериала», «Режиссер сериала», напоминает «Радиоточка НСН».

