«Обращение к «Гамлету» третий раз за 100 лет, это нечасто. Однако не уверена, что антрепризным способом эту пьесу возможно вскрыть. Юрия Борисова как театрального актера я не знаю, для меня пока вопрос. Всё зависит от режиссера, от его видения пьесы. Есть великие тексты, которые мы с вами читаем, и они всегда нас поражают. Однако это совсем не означает, что мы испытываем те же чувства. Шекспировский «Гамлет» —это вершина драматургии и вершина для актера сыграть эту роль», - отметила собеседница НСН.

По словам критика, определяющий фактор современной постановки «Гамлета» заключается в том, что мы живем в эпоху режиссерского театра.

«Например, у Юрия Любимова в Театре на Таганке в роли Гамлета выходил Владимир Высоцкий как человек 60-х годов XX века. Он давал понять, что это наш современник, что Гамлет не где-то там, далеко, а среди нас. Юрий Бутусов - тоже выдающийся режиссер со своим видением. Его «Гамлет», кстати, недолго продержался, что жалко. Там великолепно играли Михаил Пореченков – Полония, Марина Голуб – Гертруду. Это тоже был интересный взгляд режиссера и актеров. Чрезвычайно важен аспект открытия текста, возможность повернуть его к сегодняшнему зрителю. Это не означает упрощение текста, но его надо сделать живым и современным», - заключила Ольга Галахова.