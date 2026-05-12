Вскрыть Шекспира: Как Юра Борисов справится с ролью Гамлета на сцене МХТ
Аспект открытия текста очень важен в новой постановке великой пьесы, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова.
Новое обращение Московского Художественного театра к «Гамлету» Уильяма Шекспира не создаст «переизбытка» классики, однако успех постановки зависит от режиссерского метода. Об этом НСН в комментарии заявила театральный критик Ольга Галахова.
Премьера спектакля «Гамлет» состоится 14 и 15 мая на Основной сцене МХТ имени Чехова в постановке режиссера Андрея Гончарова. Это уже третье обращение Художественного театра к бессмертной пьесе Уильяма Шекспира. В начале ХХ века англичанин Эдвард Гордон Крэг ставил «Гамлета» в МХТ как мистерию, где Эльсинор был видением датского принца. В 2005 году Юрий Бутусов создал спектакль о тотальном одиночестве. Гончаров представит собственную версию трагедии. В заглавной роли дебютирует Юра Борисов.
«Обращение к «Гамлету» третий раз за 100 лет, это нечасто. Однако не уверена, что антрепризным способом эту пьесу возможно вскрыть. Юрия Борисова как театрального актера я не знаю, для меня пока вопрос. Всё зависит от режиссера, от его видения пьесы. Есть великие тексты, которые мы с вами читаем, и они всегда нас поражают. Однако это совсем не означает, что мы испытываем те же чувства. Шекспировский «Гамлет» —это вершина драматургии и вершина для актера сыграть эту роль», - отметила собеседница НСН.
По словам критика, определяющий фактор современной постановки «Гамлета» заключается в том, что мы живем в эпоху режиссерского театра.
«Например, у Юрия Любимова в Театре на Таганке в роли Гамлета выходил Владимир Высоцкий как человек 60-х годов XX века. Он давал понять, что это наш современник, что Гамлет не где-то там, далеко, а среди нас. Юрий Бутусов - тоже выдающийся режиссер со своим видением. Его «Гамлет», кстати, недолго продержался, что жалко. Там великолепно играли Михаил Пореченков – Полония, Марина Голуб – Гертруду. Это тоже был интересный взгляд режиссера и актеров. Чрезвычайно важен аспект открытия текста, возможность повернуть его к сегодняшнему зрителю. Это не означает упрощение текста, но его надо сделать живым и современным», - заключила Ольга Галахова.
В постановке «Гамлета» Андрея Гончарова также заняты Аня Чиповская (Гертруда), Артем Быстров (Отец Гамлета), Андрей Максимов (Клавдий), Николай Романов (Полоний), Софья Шидловская (Офелия), Кузьма Котрелёв (Лаэрт).
Как отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, Юра Борисов в главной роли, безусловно, привлечет зрителей на премьеру.
Юра Борисов к середине 2020-х годов стал одним из наиболее востребованных исполнителей главных ролей в российском кинематографе. Лауреат премий «Золотой орёл», «Ника». Получил международную известность благодаря роли в американском фильме «Анора» (2024). Борисов стал первым в истории российским актёром, номинированным на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
