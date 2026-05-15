Под Белгородом мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Степное в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В результате был ранен мужчина, пишет RT. Он получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

«Пострадавшего в тяжелом состоянии... доставили в Краснояружскую ЦРБ», — указали в оперштабе.

При ударе было повреждено транспортное средство.

Ранее в Брянске частный жилой дом получил повреждения после атаки украинских БПЛА.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
