Под Белгородом мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику
15 мая 202611:11
Юлия Савченко
Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Степное в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В результате был ранен мужчина, пишет RT. Он получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.
«Пострадавшего в тяжелом состоянии... доставили в Краснояружскую ЦРБ», — указали в оперштабе.
При ударе было повреждено транспортное средство.
Ранее в Брянске частный жилой дом получил повреждения после атаки украинских БПЛА.
Горячие новости
- Россию не заменить: К чему приведет нефтяная сделка США и Китая
- Время - деньги: В каких случаях самолет отправляют на запасной аэродром
- Мишустин: Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%
- В России призвали не бояться контрафактных запчастей
- Заплатят все: Как получить компенсацию за уход самолета на запасной аэродром
- Под Белгородом мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику
- Ролики, фольга и хайп: Чем шокировала зрителей премьера «Гамлета» с Борисовым
- Лавров назвал дружеским «дух» в отношениях Путина и Трампа
- В Екатеринбурге упала часть козырька здания мэрии
- Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих