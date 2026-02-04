Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Суд в США приговорил Райана Раута к пожизненному лишению свободы по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

Мужчина был признан виновным в попытке убийства главы государства во время игры в гольф в Южной Флориде. Суд пришел к выводу, что преступление было спланировано заранее.

СМИ: Трамп изменился после покушения в 2024 году

Покушение произошло в 2024 году во время визита Дональда Трампа в Южную Флориду, где он играл в гольф. Подозреваемого задержали на месте, пострадавших в результате инцидента не было. Службы безопасности квалифицировали произошедшее как попытку убийства действующего президента США.

Райан Раут был арестован и впоследствии предстал перед судом. В ходе расследования и слушаний сторона обвинения указывала на его радикальные взгляды и зацикленность на теме конфликта на Украине. Дело рассматривалось федеральным судом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПриговорСудПокушениеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры