Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

Суд в США приговорил Райана Раута к пожизненному лишению свободы по делу о покушении на президента США Дональда Трампа в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

Мужчина был признан виновным в попытке убийства главы государства во время игры в гольф в Южной Флориде. Суд пришел к выводу, что преступление было спланировано заранее.