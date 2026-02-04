Непомнящий, которому 7 августа исполнилось 82 года, был назначен старшим тренером футбольного клуба ФШМ, входящего в структуру Московской футбольной академии (МФА). Об этом сообщили в пресс-службе академии. Непомнящий обозначил цели клуба на ближайший сезон.

«Я возвратился не к тренерской карьере. Я вернулся в отделение ФШМ старшим тренером в том смысле, что я осуществляю руководство этим отделением. Как тренер тренеров. Я работаю не с футболистами, а с тренерами, стараюсь быть полезным для них. Задачи на сезон — поднять престиж этого отделения, уровень тренеров и игроков. Для меня это совершенно другая работа. Раньше был на передовой, а здесь я в тылу», — сказал собеседник НСН.

Последний раз Непомнящий возглавлял профессиональный клуб в 2018 году. Тогда он руководил калининградской «Балтикой».

Непомнящий начал футбольную карьеру как игрок — выступал за юношескую сборную Туркмении, самаркандский «Спартак» и команду Ашхабадского института физкультуры, но в 25 лет завершил ее из‑за проблем со здоровьем. Тренерский путь стартовал в 1970 году в футбольной школе спорткомитета Туркмении, затем в конце 1970‑х — начале 1980‑х он возглавлял ашхабадский «Колхозчи».



Пик карьеры — работа со сборной Камеруна (1988–1990): на ЧМ‑1990 в Италии команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (2:3). За этот успех Непомнящий получил камерунский орден Почетного легиона, а в Яунде в его честь назвали улицу и бар.



Позже он тренировал клубы в Китае, Южной Корее, Японии и Узбекистане. В 2008 году вернулся в Россию, возглавив ФК «Томь», где за три года провел 98 матчей. В 2011 году покинул клуб, а в июне 2012‑го стал советником президента ПФК ЦСКА, отмечает «Радиоточка НСН».

