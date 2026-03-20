Российский фильм «Охотник» попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино

Фестиваль европейского кино пройдет в Германии с 9 по 12 апреля 2026 года. Картина стала первой полнометражной работой «Осетинской академии кинематографа» и одновременно смелым экспериментом - в ней задействован всего один актер (Казбек Багаев) и нет диалогов. Согласно аннотации, охотник подстреливает священное животное, после чего ему начинает мстить природа.

«На этапе кинопроизводства невозможно предугадать, получится ли фильм, понравится ли зрителю и попадет ли он в шорт-листы фестивалей. Особенно в нашем случае, когда фильм задумывался без слов и с одним актером. Мы понимали, что это рискованная затея. И, конечно, было неожиданно и приятно, что наша работа находит отклик у зрителей и получает высокую оценку профессионального киносообщества. Я не разделяю кино на авторское и массовое. Оно может нравиться или не нравиться — это дело вкуса. А вкусы у зрителей всегда разные. К тому же, не каждому фильму суждено вовремя попасть в широкий прокат или на фестиваль. Но это не значит, что картина не может стать культовой или обрести свою аудиторию. Таких примеров в истории кинематографа достаточно», — сказал собеседник НСН.