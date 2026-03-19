«Непонятная идея»: Онлайн-кинотеатры осудили маркировку ИИ-контента
Онлайн-сервисам придется потратить большие деньги без ясной цели для определения нейросетевого контента, заявил НСН Алексей Бырдин.
Отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка, рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН.
Министерство цифрового развития представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Действие законопроекта охватит и физических лиц, и юридических лиц. Бырдин не увидел смысла в этой инициативе.
«Идея всеобъемлющей маркировки контента, созданного искусственным интеллектом, преследует непонятную цель. Тенденция на сегодняшний день такая, что такого контента в ближайшие несколько лет станет больше, чем любого другого. Арифметически логичнее маркировать то, что было создано без участия ИИ. Второй момент заключается в том, что совершенно избыточно вешать это на художественный контент. Маркировка является средством противодействия недостоверной и ложной информации, всевозможным фейкам. А какая разница, использовался ли монтаж, компьютерная графика или искусственный интеллект в кино? Накладывать эту ответственность на платформы означает обречь их на идентификацию этого контента или на какую-то проверку использования технологий. Это представляется нереалистичным. Реализация потребует колоссальных и никому не нужных издержек. В лучшем случае, это даст людям понимание, что не стоит умиляться видео с котиком, потому что он был сгенерирован ИИ», — отметил он.
Ранее писатель-фантаст Вадим Панов объяснил НСН, почему отличить обычный текст от написанного нейросетью практически невозможно.
Горячие новости
- «Непонятная идея»: Онлайн-кинотеатры осудили маркировку ИИ-контента
