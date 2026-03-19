Отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка, рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН.

Министерство цифрового развития представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Действие законопроекта охватит и физических лиц, и юридических лиц. Бырдин не увидел смысла в этой инициативе.