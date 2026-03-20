МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей

Столичная полиция заявила, что информация о запрете блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обращаться за медицинской помощью в период следствия не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве пояснили, что ранее в СМИ и интернете появились заявления обвиняемой, которой вменяется незаконный вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, о якобы ограничении доступа к лечению. Однако, по данным полиции, все обращения Чекалиной и ее адвокатов с просьбой разрешить посещение государственных медицинских учреждений были удовлетворены.