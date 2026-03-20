МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей
Столичная полиция заявила, что информация о запрете блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обращаться за медицинской помощью в период следствия не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
В ведомстве пояснили, что ранее в СМИ и интернете появились заявления обвиняемой, которой вменяется незаконный вывод за рубеж более 250 миллионов рублей, о якобы ограничении доступа к лечению. Однако, по данным полиции, все обращения Чекалиной и ее адвокатов с просьбой разрешить посещение государственных медицинских учреждений были удовлетворены.
При этом в МВД уточнили, что следствие дважды отказало в посещении частных клиник. Эти решения касались исключительно коммерческих медицинских организаций и не ограничивали возможность получения помощи в государственных учреждениях.
Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по статье 193.1 УК РФ, связанной с незаконными валютными операциями, передает «Радиоточка НСН».
