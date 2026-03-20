Телеграм любуется Крымом и судорогами США в Иране

США и Израиль атакуют Иран, Иран бьет по Израилю и тем странам региона, в которых есть американские военные базы. США продолжают перебрасывать тысячи военных на Ближний Восток. Транспортировка нефти и сжиженного газа по Ормузскому проливу фактически заблокирована.

«Позывной "Кацман"» комментирует информацию о том, что Пентагон просит дополнительное финансирование на военную операцию против Ирана в размере более чем 200 млрд долларов:

«То, что там потратили на кампанию раз в 5-6 больше объявленной цифры – это однозначно. Как и то, что никаких 200 млрд на восполнение арсеналов не нужно (если только не вообще всех и для всего, и за многие годы, если не растратят оставшееся). В сумму явно "зашили" как расходы на собственно кампанию, так и на распил "нужным людям". Но скатывание во вьетнамскую или корейскую пропасти таки очень характерно происходит. И неуклонно».

Политолог Павел Данилин изумляется угрозе министра финансов США Скотта Бессента снять санкции с иранской нефти, которая сейчас находится в море, чтобы снизить цены на энергоносители и тем самым нанести ущерб Ирану:

«США угрожают Ирану, что снимут санкции с его нефти, что позволит сдержать цены на нефть и тем самым нанести урон Ирану... <…> А потом? Потом в рамках наказания Ирана отстроят иранцам все снесенные в ходе бомбежек дома, школы, военные объекты? И заплатят Тегерану контрибуцию в рамках еще большего давления на Иран? Как в анекдоте про долгоносика...»

«Мейстер» констатирует, что у Трампа проблемы:

«Уход в отставку главы национального антитеррористического центра США Джо Кента – очередной симптом глубокого кризиса администрации Трампа. В своем обращении к Трампу Кент обвинил президента США в том, что тот начал войну под давлением Израиля и израильского лобби в США. Он отметил, что "Иран не представлял непосредственной угрозы для США". Учитывая другие проблемы, включая довольно странный пожар на авианосце "Форд" и продолжающееся "закрытие" Ормузского пролива, можно констатировать, что иранская война уже стала самым натуральным черным лебедем, способным погубить Трампу его второй срок, и что самое характерное, выпустил он этого лебедя на волю сам. А вот способов быстро и эффектно завершить эту войну убедительной победой, которая если не сняла бы, то уменьшила остроту большей части вопросов внутри США, у Трампа нет».

«Пинта разума» соглашается:

«У нынешней вашингтонской администрации остается единственный шанс: максимум в течение пары месяцев доломать Иран или заставить его согласиться на ничью. В случае неудачи с Трампом может случиться все, что угодно, вплоть до импичмента. Кстати, это не самый плохой для республиканцев вариант. Тогда в кресло хозяина Белого дома переместится вице-президент Вэнс, который как раз выступал против иранской авантюры. В этом случае у него будет пара лет, чтобы поправить дела и получить шансы на президентских выборах 2028 года (впрочем, здесь гарантий нет никаких). Разумеется, при таких раскладах наиболее одиозные фигуры администрации Трампа типа госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа уйдут в отставку. Скорее всего, за ними последуют и друзья Трампа, его партнеры по гольфу министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Судьба Стивена "Пройдохи" Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера тоже очевидна. В случае назначения президентом Вэнс вынужден будет "зачищать" администрацию от друзей Трампа и поддерживать хрупкий политический баланс внутри Республиканской партии».

«InfoDefense Спектр» приводит безрадостный для ближневосточных стран прогноз:

«Если конфликт на Ближнем Востоке продлится до апреля, ВВП Катара и Кувейта упадет на 14%. Это будет самый серьезный кризис со времен конфликта между Ираком и Кувейтом в 1990-х годах, отмечает Goldman Sachs. Экономики Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии упадут соответственно на 5% и 3%. Это будет самый сильный удар со времен пандемии. "Для многих стран Персидского залива война может иметь более серьезные последствия, чем пандемия COVID-19. Когда пыль уляжется, они восстановятся, но шрамы, которые оставит этот конфликт на доверии, будут ощущаться еще долго", – заявил экономист Goldman Sachs Фарук Сусса. Под угрозой окажется не только нефтяной сектор. Пострадают все сферы – от недвижимости до туризма и инвестиций, отмечает Bloomberg».



