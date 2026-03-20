Телеграм любуется Крымом и судорогами США в Иране
Россия отметила 12-летие воссоединения с Крымом, в Кремле чествовали паралимпийцев, а конфликт на Ближнем Востоке зашел в тупик.
Крымская годовщина
Россия отметила 12-летие воссоединения с Крымом и Севастополем.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поздравляет всех граждан страны:
«"Крымская весна" навсегда стала символом настоящего единения многонационального народа России. Благодаря поддержке государства и усилиям жителей региона реализуются масштабные социально-экономические проекты, нацеленные на улучшение качества жизни и обеспечение прав и свобод граждан. От всей души желаю всем жителям Республики Крым и города Севастополя, нашим гражданам, здоровья, неисчерпаемого запаса сил, благополучия, дальнейшего процветания и новых свершений на благо Родины!»
«Доктор Z прописал» пишет про сказанное на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ):
«За 12 лет Крым превратился из территории инфраструктурного дефицита в символ экономического развития России. Полуостров стабильно принимает более семи миллионов туристов ежегодно, реализуются проекты по сохранению античного наследия. Уникальное историческое пространство Крыма становится основой для укрепления образа России как великой цивилизации».
«ЭИСИ – Повестка дня» добавляет:
«Крымская весна запустила в стране "ментальное импортозамещение" и стала переломным моментом в общественном сознании. Крым стал точкой сборки Русского мира и подтвердил, что Россия может развиваться как великая держава без оглядки на Запад. Крымский опыт преодоления блокад и санкций укрепил наш политический и культурный суверенитет. <…> Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией стало отправной точкой возрождения нации. Крымский консенсус, основанный на ощущении исторической справедливости и любви к Родине, превратился в широкий Патриотический консенсус, который объединяет общество вокруг идеи сильной, самобытной и единой России».
Представитель Генсовета «Единой России» Ирина Елиферова рассуждает о чувстве единения:
«Крым дома уже 12 лет. И все равно кажется, будто мы никогда и не расставались. Слишком прочные между нами связи – духовные, культурные, исторические, религиозные. И главное – ощущение единства, которое всегда было сильнее любых расстояний. В 2014 году крымчане и севастопольцы сделали свой выбор – вернуться в родной дом, быть вместе со своей исторической Родиной, Россией. Этот выбор объединил нас, сделал сильнее и задал вектор общего будущего. Для меня Крымская весна навсегда останется символом единения и восстановления справедливости. И вместе с тем чем-то очень теплым, почти личным. Сегодня Крым, как и вся страна, проходит непростое время. Справляется с вызовами, отражает атаки, держится с достоинством и так же, как вся Россия, верит в Победу и вкладывает силы в общее дело. С возвращением Крыма обрела не только страна – обрел каждый из нас. Будто сложился важный пазл, и на свое место встала недостающая часть души. С праздником, дорогие крымчане!»
«Мюсли вслух» считают, что воссоединение было жизненно необходимым:
«12 лет назад Крым вернулся домой: мечты жителей полуострова о воссоединении с Россией еще в бытность его автономной республикой в составе Украины воплотились в жизнь. Оглядываясь назад на те события и наблюдая траекторию заката современного украинского failed state, понимаем, насколько вовремя Россия пришла на помощь крымчанам, ведь иного пути – воссоединение или гибель – у них не оставалось. Если обратить внимание на социологию, которая вот уже дюжину лет отслеживает мнение населения Крыма и россиян в целом, то бросается в глаза, насколько быстро возник, укрепился и до сих пор выглядит тверже самой прочной стали консенсус об исторической справедливости событий марта 2018 года. Сегодня у всех нас большой праздник, быть добру!»
Награждение паралимпийцев
В четверг Владимир Путин в Кремле наградил спортсменов, представлявших Россию на Паралимпиаде в Италии.
Сенатор Владимир Джабаров пишет о трогательном эпизоде награждения спортсмена, который передвигается на коляске:
«Путин встал на колено перед нашим чемпионом. Президент России Владимир Путин лично вручил орден Дружбы паралимпийскому чемпиону, нашему земляку Ивану Голубкову. Так отметили заслуги спортсмена, который прославил страну и Республику Коми на международной арене. Иван Голубков – победитель Паралимпиады и настоящий пример силы духа. Гордимся нашим чемпионом!»
«Всевидящее око» удивляется подлости тех, кто пытался противодействовать нашим спортсменам:
«Несмотря на жалкие попытки Запада максимально усложнить задачу нашим спортсменам, на Паралимпиаде в Италии Россия установила уникальный рекорд: всего при шести допущенных к соревнованиям атлетах она заняла третье место в командном зачете, завоевав 12 медалей, 8 из которых золотые. Ни бандеровская Украина, ни бандеровская Канада, где нацистам аплодируют в парламенте, даже не приблизились к таким показателям. <…> Предельно позорно это – пытаться вставлять палки в колеса российским спортсменам с ограниченными возможностями, чтобы самим получить побольше наград. Да и то не получилось. И это в то время, напомним, как США и Израиль за свои чудовищные бомбардировки Газы и Ирана никакого запрета на флаг и гимн (и вообще на участие в соревнованиях) не получили – видимо, чтобы Папочка Трамп не очень расстраивался. Но, как бы то ни было, Западу неизбежно придется смириться с тем, что Россия вернулась в олимпийский спорт – и сразу же с рекордными достижениями!»
Депутат Госсовета Чувашии Алексей Шурчанов подчеркивает, что Россия заняла третье место на Олимпиаде, хотя была представлена всего шестью спортсменами:
«Наши ребята вернулись домой с триумфом. И, честно говоря, то, что они сделали на склонах Милана и Кортины-д'Ампеццо, иначе как настоящим спортивным подвигом не назовешь. Давайте просто посмотрим на цифры. Сборная Китая, которая заняла первое общекомандное место, привезла в Италию 70 спортсменов и взяла 15 золотых медалей. Американцы, которые стали вторыми, – 68 атлетов (12 золотых медалей). У них огромные команды, мощнейшая поддержка. А у нас было всего лишь 6 (шесть!) спортсменов и один ведущий. И эти шесть героев, соревнуясь в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде, привезли домой 12 медалей! Из них 8 – высшей пробы! Четверо из этой маленькой команды стали многократными призерами. Вдумайтесь: шесть человек – и итоговое третье место в мире! Очень символично, что впервые с 2014 года наши паралимпийцы выступали под российским флагом и с российским гимном. И за эти несколько соревновательных дней в Италии наш гимн звучал целых 8 раз! В честь каждого подвига».
«ВАРМСУ – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» резюмирует:
«Российские спортсмены в очередной раз доказали: для силы духа не существует преград. За каждой медалью – титанический труд, характер и вера. Спасибо за победы, которыми гордится вся страна!»
«Темник» делится социологическими данными:
«Большинство россиян все равно видит в спортсменах "своих". Свежий опрос ВЦИОМ об отношении россиян к участию наших спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным флагом фиксирует знакомую общественную дискуссию. Цифры показывают концептуальный раскол: 48% опрошенных считают, что выступать нужно даже на таких ограниченных условиях, тогда как 39% выступают категорически против. По сути, перед нами не просто спор о правилах соревнований, а столкновение двух разных подходов к пониманию спорта высших достижений – символического и прагматического. С одной стороны, логика противников нейтрального статуса (39%) опирается на традиционное восприятие спорта как формы государственной службы. В этой парадигме государство инвестирует значительные ресурсы в подготовку атлетов, поэтому их триумф неразрывно связан с демонстрацией национального флага и гимна. С другой стороны, позиция относительного большинства (48%) демонстрирует прагматичный сдвиг в сторону признания ценности человеческого капитала. Эта часть общества ставит во главу угла право личности на профессиональную самореализацию, считая, что тяжелый труд спортсмена и сам факт победы первичны. Подобный прагматизм говорит об определенной зрелости и высокой степени адаптивности общества к санкционному давлению. Граждане продолжают воспринимать атлетов как "своих", готовых болеть за них и без официальной атрибутики».
Возможная выдача российского археолога Украине
В Варшаве суд удовлетворил запрос Киева на экстрадицию сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше в декабре 2025 года. Киев обвиняет петербургского археолога в «уничтожении объектов культурного наследия» в Крыму.
«Шо, опять?» указывает на абсурдность предъявленных Бутягину обвинений:
«Бутягин – археолог с мировым именем, руководитель Мирмекийской экспедиции. Все раскопки велись открыто, находки передавались в музеи Крыма. До 2014 года он получал разрешения от Украины, после – от России. Интерпол не удовлетворил запрос Киева о его преследовании. Крым – территория России. Но польский суд в очередной раз посчитал полуостров "оккупированной территорией". Решение суда не означает немедленной экстрадиции. Адвокаты будут обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции. Если прецедент закрепится, под ударом окажутся любые российские ученые, работающие в Крыму. Наука становится заложницей политики».
«338» отмечает, что киевский режим расширяет практику захвата заложников:
«По сути, продолжение тактики террора, которую реализует киевский режим. Про Варшаву распыляться бессмысленно – коллаборационизм киевскому неонацизму известен давно. Нет сомнений в том, что соответствующие институты вроде уполномоченного по правам человека Т. Москальковой и ее аппарата будут добиваться возвращения гражданина России. Как добиваются возвращения других граждан России, удерживаемых киевским режимом. Есть допущения, что киевский режим будет вести торг. Или – этот сценарий также нельзя исключать – устроит то же показательное судилище ("крымская история"), как это провернул с русским сержантом Шишимариным. В лозунгах "все граждане России будут возвращены" нет никакого смысла. Но есть убежденность в том, что для киевского режима необходимо создать такие предпосылки, при которых сама идея показательных судилищ не могла бы рассматриваться как вероятная. Чтобы было страшно от самой идеи. Это возможно лишь при одном сценарии: полный демонтаж киевского режима и его отростков. Без "перемирительных" компромиссов и полутонов».
Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассуждает о том, каким должен быть ответ России:
«Они реально решили отдать ученого, не политика, не военного человека, а ученого на буквально мучения и смерть – кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе? Личное мнение, без официоза: сейчас важно, чтобы диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо. Невыносимо плохо. Кто-то назовет это подлым делом и даже "захватом заложников". Но какой еще остается выбор инструментов в отношении государства, скармливающего наших людей чертям – мало из чего выбирать приходится. UPD. Когда кому-нибудь в следующий раз будут рассказывать про существование какого-то теоретического правоконсервативного интернационала и солидарности в традиционных консервативных ценностях, говорите слово "Польша"».
«АДЕКВАТ Z» полагает, что надо реагировать симметрично:
«Фауна из страны-курвы тем временем ежедневно и в товарных количествах ломится, как на нерест, в Калининградскую область. Закупаться бензином по нашим внутренним ценам, потому что по своим, да с военной наценкой, в кошельке очень быстро заночует кутас – срамной уд на тамошнем наречии, если кто не в курсе. Спрашиваются в задаче две вещи. Сколько представителей польской фауны надо отловить прямиком на калининградских заправках для начала хотя бы за мелкое хулиганство в форме, допустим, нецензурной брани в общественном месте и оформить им для начала суток по 15, чтобы до панства начало доходить, что ни на какой лестнице эскалации им нас не обогнать? И что конкретно мешает приступить к этой миссии вот прямо сейчас?»
Журналист Дмитрий Бавырин настроен более кровожадно:
«Предлагаю тех граждан Польши, которые были взяты в плен в ходе СВО, передать нашему союзнику Ким Чен Ыну для товарищеского суда в КНДР. Ведь поляки хулили коммунизм, что по северокорейским меркам преступление. Но куда важнее традиция больших русских военных кампаний, когда каждому союзнику достается кусочек Польши».
Ближневосточный конфликт
США и Израиль атакуют Иран, Иран бьет по Израилю и тем странам региона, в которых есть американские военные базы. США продолжают перебрасывать тысячи военных на Ближний Восток. Транспортировка нефти и сжиженного газа по Ормузскому проливу фактически заблокирована.
«Позывной "Кацман"» комментирует информацию о том, что Пентагон просит дополнительное финансирование на военную операцию против Ирана в размере более чем 200 млрд долларов:
«То, что там потратили на кампанию раз в 5-6 больше объявленной цифры – это однозначно. Как и то, что никаких 200 млрд на восполнение арсеналов не нужно (если только не вообще всех и для всего, и за многие годы, если не растратят оставшееся). В сумму явно "зашили" как расходы на собственно кампанию, так и на распил "нужным людям". Но скатывание во вьетнамскую или корейскую пропасти таки очень характерно происходит. И неуклонно».
Политолог Павел Данилин изумляется угрозе министра финансов США Скотта Бессента снять санкции с иранской нефти, которая сейчас находится в море, чтобы снизить цены на энергоносители и тем самым нанести ущерб Ирану:
«США угрожают Ирану, что снимут санкции с его нефти, что позволит сдержать цены на нефть и тем самым нанести урон Ирану... <…> А потом? Потом в рамках наказания Ирана отстроят иранцам все снесенные в ходе бомбежек дома, школы, военные объекты? И заплатят Тегерану контрибуцию в рамках еще большего давления на Иран? Как в анекдоте про долгоносика...»
«Мейстер» констатирует, что у Трампа проблемы:
«Уход в отставку главы национального антитеррористического центра США Джо Кента – очередной симптом глубокого кризиса администрации Трампа. В своем обращении к Трампу Кент обвинил президента США в том, что тот начал войну под давлением Израиля и израильского лобби в США. Он отметил, что "Иран не представлял непосредственной угрозы для США". Учитывая другие проблемы, включая довольно странный пожар на авианосце "Форд" и продолжающееся "закрытие" Ормузского пролива, можно констатировать, что иранская война уже стала самым натуральным черным лебедем, способным погубить Трампу его второй срок, и что самое характерное, выпустил он этого лебедя на волю сам. А вот способов быстро и эффектно завершить эту войну убедительной победой, которая если не сняла бы, то уменьшила остроту большей части вопросов внутри США, у Трампа нет».
«Пинта разума» соглашается:
«У нынешней вашингтонской администрации остается единственный шанс: максимум в течение пары месяцев доломать Иран или заставить его согласиться на ничью. В случае неудачи с Трампом может случиться все, что угодно, вплоть до импичмента. Кстати, это не самый плохой для республиканцев вариант. Тогда в кресло хозяина Белого дома переместится вице-президент Вэнс, который как раз выступал против иранской авантюры. В этом случае у него будет пара лет, чтобы поправить дела и получить шансы на президентских выборах 2028 года (впрочем, здесь гарантий нет никаких). Разумеется, при таких раскладах наиболее одиозные фигуры администрации Трампа типа госсекретаря Марко Рубио, военного министра Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа уйдут в отставку. Скорее всего, за ними последуют и друзья Трампа, его партнеры по гольфу министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Судьба Стивена "Пройдохи" Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера тоже очевидна. В случае назначения президентом Вэнс вынужден будет "зачищать" администрацию от друзей Трампа и поддерживать хрупкий политический баланс внутри Республиканской партии».
«InfoDefense Спектр» приводит безрадостный для ближневосточных стран прогноз:
«Если конфликт на Ближнем Востоке продлится до апреля, ВВП Катара и Кувейта упадет на 14%. Это будет самый серьезный кризис со времен конфликта между Ираком и Кувейтом в 1990-х годах, отмечает Goldman Sachs. Экономики Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии упадут соответственно на 5% и 3%. Это будет самый сильный удар со времен пандемии. "Для многих стран Персидского залива война может иметь более серьезные последствия, чем пандемия COVID-19. Когда пыль уляжется, они восстановятся, но шрамы, которые оставит этот конфликт на доверии, будут ощущаться еще долго", – заявил экономист Goldman Sachs Фарук Сусса. Под угрозой окажется не только нефтяной сектор. Пострадают все сферы – от недвижимости до туризма и инвестиций, отмечает Bloomberg».
«Оскар»
В Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония вручения премии «Оскар».
«Мышь в овощном» рассуждает о картине-победительнице в номинации «Лучший фильм»:
«Триумфатором "Оскара" стала картина, рассказывающая о том, что Америкой рулит тайная ложа расистов, готовых убить любого, кто встанет у них на пути. И что для противодействия этим упырям вполне допустимо прибегать к насилию. Не то, чтобы мы считали неправильным снимать про такое фильмы – на здоровье. Не то, чтобы сама картина вышла плохой – наоборот. И не то, чтобы сама нарисованная создателями фильма картина представлялась нам нереалистичной – почему бы и нет. Занятен сам идеологический посыл – и то, как его поддержали господа-киноакадемики. Дополнительно легитимизировав в глазах части аудитории и описанную картину мира, и приемлемые способы взаимодействия с теми, кто этим миром пытается управлять. Не первое такое кино за последние годы, полагаем, и не последнее. Ждем продолжения с нетерпением, попкорн готовится».
«СИНЬКА» публикует фото зала, заваленного упаковками от еды и пластиковыми бутылками:
«По сети вирусится фото театра, где проходил "Оскар", а точнее, что с ним стало после завершения церемонии. Вот вам и Голливуд со своей экологической повесткой!»
Публицист Дмитрий Ковалевский обращает внимание на то, что «Оскар» за лучший документальный фильм получил беглый россиянин Павел Таланкин:
«Лента называется "Господин Никто против Путина". И представляет из себя лоскутное одеяло с разрозненными сценами из жизни школы в городе Карабаш, что на Урале. По сюжету – из детей там растят зетников и пушечное мясо. А учителя – негодяи такие – любят свою страну. Но главная претензия к фильму даже не в посыле, а в том, что Таланкин выставил снятые видео с детьми на всеобщее обозрение без их разрешения. Лица он не замазывал, а снимал школьников не только на официальных мероприятиях и уроках, но и на переменах. Тайком, как японский нюхатель трусов. Сам Таланкин в этой школе работал видеографом. В 2024 году он взял жесткие диски с материалом и, аки Неуловимый Джо (которого никто не ищет), сбежал в пригретую солнцем Америку. Сбежал – в смысле просто улетел штатным рейсом. О том, что существуют облачные хранилища, и свои ролики он мог просто прислать своим кураторам через интернет, Таланкин не знал, видимо. Теперь ходит по интервью, ругает Россию и призывает к завершению всех войн – внимание! – в США. В стране, которая только что развязала новую войну в Персидском заливе».
«ТРАФ» пишет, что господин действительно оказался никем:
«Потыкал я этот фильм, это прям супер унылая неинтересная бездарная муть. Если я это начну смотреть на стриме, мы просто все уснем. Я поражаюсь, чему они оскары свои политизированные раздают, контент просто низшего уровня».
Горячие новости
- Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен
- Врач перечислила главные плюсы продуктов с клетчаткой
- Разногласия США и Израиля по Ирану назвали мнимыми
- В Госдуме заявили об отказе от зеркального ответа США в космосе
- «Рилсы как семечки»: Психолог раскрыл признаки зависимости от соцсетей
- Бабкина записала кавер «От Волги до Енисея» для трибьюта «Любэ»
- Золотарев назвал Чака Норриса символом детства
- Телеграм любуется Крымом и судорогами США в Иране
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей