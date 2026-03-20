Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной

Версия о том, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э готовят в качестве преемницы, выглядит упрощенной и не соответствует реальности. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

По его словам, участие девочки в военных мероприятиях объясняется скорее интересом к теме, чем политическими планами. Эксперт отметил, что Ким Чжу Э действительно регулярно сопровождает отца на учениях и демонстрациях техники, однако на партийных и хозяйственных событиях появляется значительно реже и не имеет официальных титулов.

Ким Чен Ын вместе с дочерью прокатился на новейшем танке

Асмолов подчеркнул, что сообщения о ее возможном назначении преемницей или куратором ракетной программы основаны на неподтвержденных данных, которые распространяются, в частности, через южнокорейские СМИ со ссылкой на разведывательные источники. Он добавил, что подобные публикации часто связаны с антипхеньянской повесткой.

Эксперт также обратил внимание на восприятие КНДР в массовом сознании, где, по его мнению, нередко некритично принимаются подобные утверждения. В качестве аналогии он привел сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в детстве часто появлялся рядом с отцом, что также вызывало разговоры о возможном преемничестве, однако в дальнейшем они не подтвердились, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
