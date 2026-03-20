Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
Певица Мария Распутина может столкнуться с риском потери загородного дома, где она живет с мужем Виктором Захаровым и дочерью-инвалидом, если суд примет решение в рамках спора о банкротстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил юрист Александр Хаминский.
По его словам, в обычной ситуации единственное жилье должника защищено и не подлежит изъятию. Однако закон предусматривает исключения: если недвижимость значительно превышает разумные потребности семьи по площади или стоимости, суд может разрешить ее продажу для погашения долгов.
В таком случае владельцу обязаны предоставить другое жилье, соответствующее социальным нормам. Например, в Москве этот показатель составляет 18 квадратных метров на человека.
Хаминский уточнил, что спорный дом не считается совместно нажитым имуществом супругов, так как был приобретен до брака. При этом вложения Распутиной в ремонт могут дать ей право требовать компенсацию части затрат или доли, если они существенно увеличили стоимость недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
