Золотарев назвал Чака Норриса символом детства
Российский сценарист Андрей Золотарев заявил, что смерть американского актера Чака Норриса стала для него личной утратой, назвав артиста «человеком из детства». Об этом он сообщил в беседе с РЕН ТВ.
По словам Золотарева, Норрис был одной из ключевых фигур эпохи экшен-фильмов и обладал ярким образом, который особенно близок российской аудитории. Он отметил, что актер воспринимался как символ целой эпохи и производил впечатление человека, «рассчитанного на века».
Сценарист также обратил внимание на феномен популярности Норриса. По его мнению, несмотря на отсутствие в фильмографии картин, которые можно назвать массовыми хитами, актер сумел стать самостоятельным культурным явлением и превратился в узнаваемый образ, в том числе благодаря ранней «мемной» популярности. Золотарев добавил, что для него Норрис ассоциируется с эпохой видеосалонов и «маленького телевизора», через который зрители впервые знакомились с западным кино.
Американский актер Чак Норрис (Карлос Рэй Норрис) умер 20 марта в возрасте 86 лет. Как сообщили его родственники, он скончался в окружении семьи. Накануне актера госпитализировали на Гавайях после некой чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
