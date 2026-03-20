Цена на электромобиль с пробегом варьируется от 2 до 7 млн рублей, а основная проблема для владельцев - это ремонт, так как не только китайские, но и некоторые отечественные модели снимают с производства. Об этом НСН рассказала председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

За январь-февраль 2026 года на вторичном рынке было перерегистрировано 2,1 тысячи электромобилей с пробегом, что на 28% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщил сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале. Гордеева рассказала, с чем это связано.

«К сожалению, на первичном рынке не такой большой выбор, как на вторичном. «Атом» пока недоступен к продаже. Остается выбор в виде одной модели Amber и от «Моторинвеста». У людей, особенно которые выбирают премиум сегмент, типа ZEEKR и прочих машин, вообще нет аналогов на рынке. Поэтому, конечно, люди покупают, ввозят. Мы, на самом деле, ожидали гораздо больший рост, потому что инфраструктура уже подтянулась. Но, к сожалению, утильсбор и прочие негативные факторы этот параметр не делают таким «вау», как мы бы хотели», - рассказала она.

Также собеседница НСН раскрыла, в каком диапазоне находится средняя стоимость электромобиля с пробегом.

«От 2 до 7 млн - это стандартный разбег по ценам. А дальше все зависит от года, марки. Некоторые марки быстрее теряют в цене, некоторые держат свою стоимость достаточно долго. Плюс люди уже узнали, что такое электромобиль, потому что раньше всем было непонятно, а что с батареей, как она деградирует, не потеряет ли автомобиль в стоимости. Также мы видим, как растут цены на бензин, а на киловатт в принципе достаточно фиксированные. Основная проблема, с которой может столкнуться владелец, это отсутствие сервиса той марки, которую он приобрел. Она характерна сейчас и для ДВС автомобилей. Некоторые бренды ушли с российского рынка, их сложно починить, комплектующие дорогие. А с «электричками» может быть так же, потому что некоторые модели снимаются с производства, как, допустим, i-Pro. С некоторыми китайскими брендами, которые сняты с производства, возникает проблема с ремонтом», - отметила она.

В январе Гордеева говорила НСН, что падение продаж электромобилей связано с геополитической ситуацией и с внутренней политикой РФ по повышению утильсбора, однако отечественные «АМБЕР» и EVOLUTE наоборот показали только рост.

