Бабкина записала кавер «От Волги до Енисея» для трибьюта «Любэ»
Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня» представили новую версию песни «От Волги до Енисея», записанную для трибьют-альбома «Любэ 35. Все опять начинается». Об этом пишет РЕН ТВ.
Композиция впервые вышла в 2005 году на альбоме «Рассея» группы «Любэ». В рамках трибьюта она уже получила новое прочтение — ранее свою версию представил исполнитель Хабиб, добавив современное звучание.
В интерпретации Бабкиной песня получила иное звучание — акцент сделан на народной традиции, сценическом опыте и мощной вокальной подаче. Таким образом, одна композиция была переосмыслена артистами разных поколений.
Певица отметила, что участие в проекте стало для нее возможностью выразить уважение коллективу, чьи песни давно стали частью российской культуры. По ее словам, эта музыка объединяет людей и несет в себе силу, историю и душу, передает «Радиоточка НСН».
