Кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution сообщили о старте съемок детективного экшена «Черный шелк». Картина станет сиквелом фильма российско-китайского производства «Красный шелк», собравшей в российском прокате 688,6 миллиона рублей. Сюжет нового проекта развивается в Шанхае 1930-х годов, куда везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». Агенты нескольких стран начинают борьбу за него. Ромодановская допустила, что сиквел может превзойти кассу «Красного шелка».

«"Черный шелк" – логичное продолжение "Красного шелка". С самого начала можно было предположить, что оно будет. Продюсер активно работает в Китае, я думаю, у него изначально была договоренность с китайскими продюсерами больше, чем на один фильм. Продолжение может быть даже более востребовано у зрителя. Как показывает практика, для сиквелов уже подготовлена почва и зритель ждет второй фильм. Тем более в актерском составе второй части останется Милош Бикович», - сказала она.

При этом собеседница НСН отметила, что пока рано говорить о появлении нового бренда российского коммерческого кино.

«Мы сейчас говорим про сиквел, о франшизе речи пока не идет. История достаточно специфическая. Это совместное производство с Китаем, соответственно и локация - Шанхай. Целевая аудитория проекта вполне определенная. Эти зрители пришли на "Красный шелк", они же, скорее всего, посмотрят и "Черный шелк", - уточнила Ромодановская.