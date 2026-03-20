«Теперь четко определяется срок, на который рассрочка может быть дана. Второй важный пункт заключается в том, что при рассрочке цена не может быть другой. Теперь цена должна быть одинаковой. Еще теперь, если сумма рассрочки превышает 50 тысяч рублей, об этом сообщается в Бюро кредитных историй. Это делается для того, что механизм не превратился в скрытую продажу по более высокой цене. Также это делается для того, чтобы не было значительного роста долговой нагрузки. Сегодня у нас на рассрочки большой спрос, так как некоторым перестали выдавать кредиты и займы в связи с высокой долговой нагрузкой. Основной объем приходится на покупки на сумму меньше 50 тысяч рублей. Если говорим про рассрочку на недвижимость, это просто была попытка обойти регулирование. Теперь рассрочка не может быть дольше чем на шесть месяцев, для недвижимости это нереально», - рассказал он.

Прежде чем покупать товар в рассрочку, нужно хорошо подсчитать полную стоимость товара, отложить покупку на несколько дней и ввести для себя лимит на рассрочку, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

