Без скрытых цен: Как в России ограничат покупки в рассрочку
Эльман Мехтиев заявил НСН, что на рассрочки большой спрос, так как многим перестали выдавать кредиты и займы в связи с высокой долговой нагрузкой.
С апреля брать рассрочку можно будет на ограниченный короткий срок, при этом цена при такой схеме не должна быть выше, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу федеральный закон № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», пишут «Известия». Одно из главных нововведений касается ценообразования. Теперь стоимость товара при покупке в рассрочку должна равняться цене при полной оплате. Ранее продавцы могли устанавливать разные ценники — ниже при оплате сразу и выше при использовании сервиса рассрочки. Для беспроцентной рассрочки через оператора устанавливаются предельные сроки: с 1 апреля 2026 года максимальный срок составит шесть месяцев. Мехтиев рассказал, что поменяется для пользователей.
«Теперь четко определяется срок, на который рассрочка может быть дана. Второй важный пункт заключается в том, что при рассрочке цена не может быть другой. Теперь цена должна быть одинаковой. Еще теперь, если сумма рассрочки превышает 50 тысяч рублей, об этом сообщается в Бюро кредитных историй. Это делается для того, что механизм не превратился в скрытую продажу по более высокой цене. Также это делается для того, чтобы не было значительного роста долговой нагрузки. Сегодня у нас на рассрочки большой спрос, так как некоторым перестали выдавать кредиты и займы в связи с высокой долговой нагрузкой. Основной объем приходится на покупки на сумму меньше 50 тысяч рублей. Если говорим про рассрочку на недвижимость, это просто была попытка обойти регулирование. Теперь рассрочка не может быть дольше чем на шесть месяцев, для недвижимости это нереально», - рассказал он.
Прежде чем покупать товар в рассрочку, нужно хорошо подсчитать полную стоимость товара, отложить покупку на несколько дней и ввести для себя лимит на рассрочку, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
