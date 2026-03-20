«Рилсы как семечки»: Психолог раскрыл признаки зависимости от соцсетей
Главным признаком зависимости от гаджетов является ломка при их отсутствии и жуткие переживания, как у наркоманов или алкоголиков, сказал в эфире НСН Сергей Ениколопов.
Молодежь не откажется от цифровых гаджетов, при этом долгое сидение в соцсетях не всегда означает зависимость, объяснил в интервью НСН руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов.
По данным опроса сайта SuperJob, каждый второй россиянин признается в цифровой зависимости, при этом чаще других на симптомы зависимости жалуется молодежь до 35 лет. Ениколопов назвал главный признак зависимости.
«Основная проблема зависимых от гаджетов, как и при любой зависимости – если это отнимают, то возникает ломка, человек начинает жутко переживать, как наркоман или алкоголик. Если при отмене ломка, то это серьезно. При этом человек, который каждый день пользуется смартфоном, тоже может считать, что у него есть зависимость. Если человек два часа листает ленту соцсетей, это можно с натяжкой считать зависимостью. Я бы не стал охать и ахать. Одно дело, когда человек четыре часа сидит в ленте, и не может остановиться, как семечки лузгать, пока пакетик не кончится, а другое - когда люди по работе сидят в сети по шесть часов и больше», - отметил эксперт.
При этом он выразил уверенность, что зависимых от гаджетов больше 50%, и это не предел.
«Скорее всего, таких людей больше, чем показал этот опрос. К сожалению, эта цифра будет расти. Молодежь подрастает, она вообще никуда не денется от представления мира с помощью цифровых гаджетов», - заключил собеседник НСН.
