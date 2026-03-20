СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным

Москва предложила Вашингтону взаимный отказ от передачи разведывательной информации третьим сторонам, однако США не приняли эту инициативу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.

По данным издания, российская сторона выступила с идеей прекратить передачу Ирану разведданных, включая сведения о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке. В обмен Москва рассчитывала на отказ США от предоставления Украине информации о России.