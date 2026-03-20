СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным
Москва предложила Вашингтону взаимный отказ от передачи разведывательной информации третьим сторонам, однако США не приняли эту инициативу. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника.
По данным издания, российская сторона выступила с идеей прекратить передачу Ирану разведданных, включая сведения о расположении американских военных объектов на Ближнем Востоке. В обмен Москва рассчитывала на отказ США от предоставления Украине информации о России.
Как утверждают собеседники Politico, предложение озвучил российский представитель Кирилл Дмитриев на встрече с представителями администрации Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Переговоры прошли на прошлой неделе в Майами.
Источники сообщили, что американская сторона отклонила инициативу. При этом сам факт подобных контактов вызвал обеспокоенность у европейских дипломатов, которые опасаются, что Москва таким образом пытается повлиять на отношения между США и странами Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Золотарев назвал Чака Норриса символом детства
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей
- Без скрытых цен: Как в России ограничат покупки в рассрочку
- СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным
- Владельцев электромобилей предупредили о проблемах с сервисом
- Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
- Российский фильм «Охотник» попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино
- СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
- «Миллиарды тромбов!»: Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки