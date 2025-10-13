Закрытие в Европе каналов MTV связано с проигранной конкуренцией YouTube, при этом музыканты пока не будут отказываться от клипов в пользу коротких вертикальных видео, объяснил в интервью НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин.

Ранее стало известно, что компания Paramount с 1 января 2026 года закроет телеканалы MTV в Британии, ФРГ и Австрии. Как отмечают эксперты, аудитория музыкальных каналов сокращается, поскольку зрители все чаще смотрят клипы на YouTube и в TikTok. Бачурин выразил уверенность, что популярность коротких и вертикальных видеоформатов не заставит артистов отказаться от классических клипов.