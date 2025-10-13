Рилсы вместо клипов: Чем грозит музыкантам победа YouTube над MTV
Клипы остаются одним из основных видов контента для музыкантов, при этом MTV не нашел ответа на вызовы YouTube, превратившись в пустую оболочку, сказал в эфире НСН Илья Бачурин.
Закрытие в Европе каналов MTV связано с проигранной конкуренцией YouTube, при этом музыканты пока не будут отказываться от клипов в пользу коротких вертикальных видео, объяснил в интервью НСН генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин.
Ранее стало известно, что компания Paramount с 1 января 2026 года закроет телеканалы MTV в Британии, ФРГ и Австрии. Как отмечают эксперты, аудитория музыкальных каналов сокращается, поскольку зрители все чаще смотрят клипы на YouTube и в TikTok. Бачурин выразил уверенность, что популярность коротких и вертикальных видеоформатов не заставит артистов отказаться от классических клипов.
«Формат, на котором изначально основывался MTV, остается актуальным до сих пор. Поменялись платформы, но музыка и музыкальные клипы как некий субпродукт все равно являются одним из основных видов контента, потребляемых огромной молодой аудиторией. Все артисты уже давно адаптировались к новым реалиям, клипы были, есть и остаются одним из основных видов контента, который готовит любой уважающий себя и значимый артист. При этом параллельно заготавливается энное количество и сториз, и каких-то других форматов под разные видеоплощадки. Клип — это высококачественное художественное произведение, которое требует достаточно больших затрат и имеет высокий зрительский потенциал на разных платформах. Потребность в видеоклипах у музыкантов сохраняется, а дальше вопрос: где они будут просмотрены. Пока это происходит на цифровых видеоплатформах и в соцсетях», - отметил продюсер.
При этом он объяснил, в чем проблема MTV.
«С приходом эпохи YouTube у творцов MTV не нашлось ответа на появление такого мощного вызова. По сути, канал продолжил вещать в телевизоре, ничего не поменяв в векторе развития и по-прежнему продолжая развиваться в сторону увеличения количества программ по отношению к количеству музыки. Таким образом клипы, музыка и аудитория, которая хотела получать этот контент, перекочевала на платформы YouTube и соцсетей, где стала взаимодействовать напрямую с артистами, без всякого посредника под названием MTV International. Это стало начало конца, отсюда пошел финальный отсчет, который закончился недавно объявлением, что с Нового года закрываются ключевые каналы MTV. Канал упустил возможность развиваться в ногу со временем, остался пустой оболочкой, а теперь уже и оболочка перестала быть актуальной», - заключил собеседник НСН.
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов ранее говорил «Культурному гиду НСН», что стал чаще выпускать песни, поскольку «сейчас время тик-токов и рилсов», и непонятно, какая песня отзовется в душах твоих поклонников и непоклонников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рилсы вместо клипов: Чем грозит музыкантам победа YouTube над MTV
- Пакистан вновь выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
- В Госдуме предложили автоматом ставить детей в очередь в детсад и школу
- Мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд по числу участников
- В Белгородской области мужчина погиб при ударе дрона по парковке предприятия
- Тыква против сатанистов: Вассерман уличил ненавистников Хэллоуина в ошибке
- СМИ: Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
- «Мерзопакостный» помощник: Непомнящий предсказал победу России над Боливией
- Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа
- Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru