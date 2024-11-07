«Троллинг, рэп и рок-поэты»: Дмитрий Маликов о коллаборациях, кино и Богомолове

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Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов в интервью НСН рассказал о своем отношении к рок-музыке и рэпу, посоветовал коллегам не бояться коллабораций и пригласил фанатов на новогоднюю комедию.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.



В их числе 20-летие группы «Uma2rman», которое отметят концертом в Питере, 30-летие группы «Чиж&Co» в Москве, а также новый столичный показ симфонического шоу «Король и Шут».

«Звери» начнут осенний тур с Вологды, а Диана Арбенина - с Рязани и Липецка. Светлана Сурганова отправится в Казань, Вячеслав Бутусов – в Томск и Кемерово, а «КняZz» - в Ростов, ну а Валерий Кипелов порадует фанатов в Минске.

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Дмитрий Маликов признался в любви к рок-музыке и пошутил по поводу своей рок-прически, сравнив сегодняшних рэперов с рок-поэтами.

«Что касается моей прически - да, я рокер-добряк. На самом деле я, конечно же, попсовик и в общем-то в своей музыке опираюсь на поп-музыку и на классику. Являюсь все эти годы слугой двух господ. Сейчас рокеры как бы разделились: есть современный, молодежный рок, он совсем другой, а есть ностальгический рок. Я внимательно слежу за всеми рэп-новинками, насколько это возможно. Я не сторонник мата и какой-то пошлости, но считаю, что рэп в какой-то степени не то чтобы заменил, но пришел на смену рок-музыке, потому что там тоже опора делается на ритм и на слово. Сегодняшние рэперы зачастую как рок-поэты, которые были в те годы. Если я вам покажу свой плейлист, то там есть и Foreigner, и Yes, и Def Leppard, и AC/DC. Я очень люблю рок-музыку, потому что она заряжена энергетикой, позитивом, потрясающим ритмом, классным звуком. Я до сих пор жалею, что мои друзья мотались в Швецию на концерт AC/DC, а я не попал. При этом я считаю и Muse рок-группой, был несколько раз на их концертах в Москве - неизгладимое впечатление!» - подчеркнул музыкант.

Он также рассказал об интересных коллаборациях.

«Что касается коллабораций, я считаю, что они очень нужны, особенно взрослым артистам, потому что они крайне обогащают их творчество за счет молодой свежей крови. Нельзя останавливаться, стоять на месте и вариться в собственном соку, надо обязательно двигаться дальше, поэтому я в поиске и я абсолютно открыт. Не так давно одна из замечательных молодых исполнительниц Тося Чайкина, которая тоже двигается немножко в роковом направлении, сделала кавер на мою песню "Звезда моя далёкая". Очень интересно получилось. Сейчас у меня дуэт с группой Swanky Tunes, я веду много переговоров по поводу разных коллабораций. И сольные песни замечательные, на мой взгляд – что-то уже в процессе что-то готово. Кстати, я принял решение почаще выпускать песни, поскольку сейчас время тик-токов и рилсов, и непонятно, какая песня отзовется в душах и в сердцах твоих поклонников и непоклонников. В январе у меня юбилей, 55 лет, и я всех приглашаю в Кремлевский дворец на свой большой сольный концерт. Будет тур, будут другие города и новые песни, по которым я хотел бы поставить план - одна новая песня в месяц не в ущерб качеству», - отметил собеседник НСН.

