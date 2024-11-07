«Троллинг, рэп и рок-поэты»: Дмитрий Маликов о коллаборациях, кино и Богомолове
Дмитрий Маликов объяснил в эфире НСН, как сегодняшние рэперы заняли места «разделившихся» рокеров, похвалил скандальные спектакли и пригласил на новогоднюю кинопремьеру.
Музыка: рок-поэты и коллаборации
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов в интервью НСН рассказал о своем отношении к рок-музыке и рэпу, посоветовал коллегам не бояться коллабораций и пригласил фанатов на новогоднюю комедию.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
В их числе 20-летие группы «Uma2rman», которое отметят концертом в Питере, 30-летие группы «Чиж&Co» в Москве, а также новый столичный показ симфонического шоу «Король и Шут».
«Звери» начнут осенний тур с Вологды, а Диана Арбенина - с Рязани и Липецка. Светлана Сурганова отправится в Казань, Вячеслав Бутусов – в Томск и Кемерово, а «КняZz» - в Ростов, ну а Валерий Кипелов порадует фанатов в Минске.
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Дмитрий Маликов признался в любви к рок-музыке и пошутил по поводу своей рок-прически, сравнив сегодняшних рэперов с рок-поэтами.
«Что касается моей прически - да, я рокер-добряк. На самом деле я, конечно же, попсовик и в общем-то в своей музыке опираюсь на поп-музыку и на классику. Являюсь все эти годы слугой двух господ. Сейчас рокеры как бы разделились: есть современный, молодежный рок, он совсем другой, а есть ностальгический рок. Я внимательно слежу за всеми рэп-новинками, насколько это возможно. Я не сторонник мата и какой-то пошлости, но считаю, что рэп в какой-то степени не то чтобы заменил, но пришел на смену рок-музыке, потому что там тоже опора делается на ритм и на слово. Сегодняшние рэперы зачастую как рок-поэты, которые были в те годы. Если я вам покажу свой плейлист, то там есть и Foreigner, и Yes, и Def Leppard, и AC/DC. Я очень люблю рок-музыку, потому что она заряжена энергетикой, позитивом, потрясающим ритмом, классным звуком. Я до сих пор жалею, что мои друзья мотались в Швецию на концерт AC/DC, а я не попал. При этом я считаю и Muse рок-группой, был несколько раз на их концертах в Москве - неизгладимое впечатление!» - подчеркнул музыкант.
Он также рассказал об интересных коллаборациях.
«Что касается коллабораций, я считаю, что они очень нужны, особенно взрослым артистам, потому что они крайне обогащают их творчество за счет молодой свежей крови. Нельзя останавливаться, стоять на месте и вариться в собственном соку, надо обязательно двигаться дальше, поэтому я в поиске и я абсолютно открыт. Не так давно одна из замечательных молодых исполнительниц Тося Чайкина, которая тоже двигается немножко в роковом направлении, сделала кавер на мою песню "Звезда моя далёкая". Очень интересно получилось. Сейчас у меня дуэт с группой Swanky Tunes, я веду много переговоров по поводу разных коллабораций. И сольные песни замечательные, на мой взгляд – что-то уже в процессе что-то готово. Кстати, я принял решение почаще выпускать песни, поскольку сейчас время тик-токов и рилсов, и непонятно, какая песня отзовется в душах и в сердцах твоих поклонников и непоклонников. В январе у меня юбилей, 55 лет, и я всех приглашаю в Кремлевский дворец на свой большой сольный концерт. Будет тур, будут другие города и новые песни, по которым я хотел бы поставить план - одна новая песня в месяц не в ущерб качеству», - отметил собеседник НСН.
Театр: «Иван Васильевич» и троллинг Богомолова
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Иван Васильевич» в постановке Сергея Газарова в Театре Сатиры, «Наследники» с Владимиром Машковым в «Современнике» и «Лавр» Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина с участием Дмитрия Певцова.
Театралы Петербурга идут на «Остров заблудших душ Вуди Аллена», в Туле выбрали «Дурочку», а в Ярославле увидят монолог-концерт Евгения Гришковца.
Ну а Дмитрий Маликов рассказал, чем ему нравятся спектакли Константина Богомолова (на фото).
«К сожалению, у меня сейчас небольшой пробел в плане театра, хотя я, конечно же, в курсе каких-то громких премьер. Мне хвалят многие постановки в театре на Малой Бронной Константина Богомолова. Он талантливый человек, мой хороший, добрый знакомый. Богомолов мне нравится, он разноплановый, противоречивый, он знает, как из людей выжать и эмоцию, и хайп, элемент скандала, элемент провокации. Он провокатор, в принципе, а сейчас такое время: не спровоцируешь, не протроллишь, - никто и не заметит», - объяснил артист.
Кино: Советская любовь и новогодняя Сибирь
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. Его главной премьерой будет историческая драма Никиты Высоцкого «Любовь Советского союза». На экраны также выйдут российские комедии «В баню!» и «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым.
Ну а Дмитрий Маликов рассказал о новом фильме с его участием, в котором также снялись Ольга Бузова и Клава Кока.
«Я снялся в главной роли в новогодней комедии, которая называется "Звезды в Сибири". Этот фильм выходит на широкие экраны 5 декабря. Надеюсь, что это будет заметная новогодняя премьера. Я там играю самого себя, а вместе со мной мои замечательные коллеги. Например Сережа Светлаков (на фото), мой хороший товарищ, очень талантливый человек, который сейчас стал не только знаменитым актером и комиком, но и прекрасным продюсером. Надеюсь, что все мы посмеемся и поулыбаемся, потому что всем очень не хватает позитива и хорошего уже новогоднего настроения», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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