Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
Американская компания Paramount приняла решение о масштабном сокращении присутствия телеканалов MTV на территории Европы. Об этом сообщает издание Broadband TV News, опираясь на информацию от операторов телевещательных платформ.
Как сообщает BBC, сразу несколько музыкальных каналов прекратят свое вещание в Соединенном Королевстве с 1 января 2026 года. В списке уходящих каналов значатся MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live — все они проработали в стране почти четыре десятилетия. При этом основной канал MTV HD сохранит свое присутствие на британском рынке.
Немецкие и австрийские зрители также ощутят последствия реорганизации. По информации от операторов, Paramount планирует свернуть вещание каналов под брендом MTV в этих странах. В Германии уже поступило официальное уведомление о прекращении работы MTV Live HD к концу текущего года.
Масштаб сокращений затронет и другие европейские страны. В конце 2025 года ожидается прекращение вещания целого ряда каналов, включая MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. Это коснется государств Центральной и Восточной Европы, таких как Польша и Венгрия. Аналогичная судьба может постигнуть и страны Бенилюкса — Бельгию, Нидерланды и Люксембург.
Ранее телекритик Александр Мельман заявил НСН, что у телевидения есть своя стилистика, однако сегодня телевизор смотрит поколение 60+, которое включает его по инерции.
