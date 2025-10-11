Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

Как сообщает BBC, сразу несколько музыкальных каналов прекратят свое вещание в Соединенном Королевстве с 1 января 2026 года. В списке уходящих каналов значатся MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live — все они проработали в стране почти четыре десятилетия. При этом основной канал MTV HD сохранит свое присутствие на британском рынке.

Немецкие и австрийские зрители также ощутят последствия реорганизации. По информации от операторов, Paramount планирует свернуть вещание каналов под брендом MTV в этих странах. В Германии уже поступило официальное уведомление о прекращении работы MTV Live HD к концу текущего года.

Масштаб сокращений затронет и другие европейские страны. В конце 2025 года ожидается прекращение вещания целого ряда каналов, включая MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. Это коснется государств Центральной и Восточной Европы, таких как Польша и Венгрия. Аналогичная судьба может постигнуть и страны Бенилюкса — Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

Ранее телекритик Александр Мельман заявил НСН, что у телевидения есть своя стилистика, однако сегодня телевизор смотрит поколение 60+, которое включает его по инерции.

