Глава МФЛ назвал конфликт Литвина и Басты самым резонансным в истории лиги
Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов в интервью «Газете.Ru» заявил, что столкновение блогера Михаила Литвина и рэпера Басты на трибунах стало самым громким эпизодом за всю историю турнира. Инцидент произошел во время матча принадлежащих им команд — «LitEnergy» и «СКА-Ростов».
После стычки Литвин был задержан, провел ночь в отделении полиции и впоследствии был арестован на десять суток. Осипов отметил, что сразу после инцидента ему поступали звонки «с самого высокого уровня» от людей, интересовавшихся судьбой блогера и судьбой проекта.
По словам главы МФЛ, эти обращения исходили от людей, которые хотели сохранить лигу и поддерживали её развитие. Он подчеркнул, что подобное внимание подтверждает значимость лиги для её аудитории.
Осипов также напомнил, что в текущем Кубке лиги команда Литвина LitEnergy вышла в финал верхней сетки, но уступила «10» со счетом 2:3. Команда Басты СКА-Ростов завершила участие, проиграв Broke Boys в полуфинале нижней сетки со счетом 0:1, передает «Радиоточка НСН».
