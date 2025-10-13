Пакистан вновь выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна повторно предложит кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он заявил на саммите в Шарм-эш-Шейхе, посвященном окончанию войны между Израилем и движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.

Шариф напомнил, что Пакистан уже выдвигал Трампа ранее — за вклад в прекращение конфликта между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул, что нынешнее предложение связано с посредническими усилиями американского лидера в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп подписал соглашение о прекращении войны в секторе Газа

По словам пакистанского премьера, Трамп «спас миллионы людей», содействовав прекращению огня в секторе Газа, и поэтому заслуживает признания на международном уровне.

В 2025 году Нобелевскую премию мира присудили венесуэльской оппозиционеру Марии Корине Мачадо. После этого в Белом доме заявили, что Трамп продолжит работу над мирными соглашениями, а решения комитета лишь подтверждают, что «политика вновь взяла верх над миром», передает «Радиоточка НСН».

