Пакистан вновь выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна повторно предложит кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он заявил на саммите в Шарм-эш-Шейхе, посвященном окончанию войны между Израилем и движением ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.

Шариф напомнил, что Пакистан уже выдвигал Трампа ранее — за вклад в прекращение конфликта между Индией и Пакистаном. Он подчеркнул, что нынешнее предложение связано с посредническими усилиями американского лидера в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.