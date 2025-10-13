В Госдуме предложили автоматом ставить детей в очередь в детсад и школу

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение с предложением внедрить механизм автоматической постановки ребёнка на очередь в детский сад и закреплённую школу сразу после регистрации рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В инициативе предлагается изменить порядок зачисления в образовательные учреждения и интегрировать сервисы ЗАГС, «Госуслуг» и департаментов образования. По задумке авторов, родители смогут при получении свидетельства о рождении выбрать желаемые учреждения через портал «Госуслуги» или в МФЦ, после чего данные автоматически передадутся в систему.

Сергей Собянин: Завершено строительство современной школы в Свиблове

Сейчас зачисление детей осуществляется только на основании личного заявления родителей и при наличии свободных мест. Из-за этого семьям приходится самостоятельно подавать документы в департаменты образования или оформлять заявку онлайн.

По мнению депутатов, автоматическая постановка упростит процедуру, сократит количество обращений в ведомства и создаст равные стартовые возможности для детей, обеспечив при этом прозрачность и удобство предоставления госуслуг, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:ШколыДетский СадГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры