В Госдуме предложили автоматом ставить детей в очередь в детсад и школу

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова направили главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение с предложением внедрить механизм автоматической постановки ребёнка на очередь в детский сад и закреплённую школу сразу после регистрации рождения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В инициативе предлагается изменить порядок зачисления в образовательные учреждения и интегрировать сервисы ЗАГС, «Госуслуг» и департаментов образования. По задумке авторов, родители смогут при получении свидетельства о рождении выбрать желаемые учреждения через портал «Госуслуги» или в МФЦ, после чего данные автоматически передадутся в систему.