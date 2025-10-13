Мэр Одессы Труханов опроверг наличие российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет гражданства России и назвал сообщения об обратном дезинформацией. По его словам, за время пребывания на посту он прошел все возможные проверки, включая проверки на наличие иностранного гражданства. Об этом Труханов написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что слухи о его российском паспорте появляются регулярно, особенно накануне выборов или важных политических событий. Труханов подчеркнул, что располагает официальными документами как украинской, так и российской сторон, подтверждающими отсутствие у него гражданства РФ, отмечает RT.

СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова

Ранее издание «Думская» сообщило, что комиссия при президенте Украины якобы приняла решение о лишении Труханова украинского гражданства.

Согласно украинскому законодательству, в таком случае полномочия мэра прекращаются, а его место временно занимает секретарь горсовета — в данном случае Игорь Коваль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:МэрОдессаУкраинаРоссияПаспорт

Горячие новости

Все новости

партнеры