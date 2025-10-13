СМИ: У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с украинским экипажем

В акватории Черного моря недалеко от болгарского порта Варна затонуло грузовое судно Eileen, на борту которого находился украинский экипаж. Об этом сообщает портал Maritime.

По данным издания, судно следовало из Турции на Украину. На момент происшествия на борту находились десять украинских моряков, которых удалось эвакуировать в ходе спасательной операции, отмечает RT.

Все члены экипажа доставлены на берег, их жизни ничто не угрожает.

Причины крушения пока не установлены, расследование инцидента продолжается, передает «Радиоточка НСН».

