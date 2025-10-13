СМИ: У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с украинским экипажем
13 октября 202522:36
В акватории Черного моря недалеко от болгарского порта Варна затонуло грузовое судно Eileen, на борту которого находился украинский экипаж. Об этом сообщает портал Maritime.
По данным издания, судно следовало из Турции на Украину. На момент происшествия на борту находились десять украинских моряков, которых удалось эвакуировать в ходе спасательной операции, отмечает RT.
Все члены экипажа доставлены на берег, их жизни ничто не угрожает.
Причины крушения пока не установлены, расследование инцидента продолжается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У берегов Болгарии затонуло грузовое судно с украинским экипажем
- Глава МФЛ назвал конфликт Литвина и Басты самым резонансным в истории лиги
- В Москве арестован оперативник уголовного розыска по делу о вымогательстве
- Рилсы вместо клипов: Чем грозит музыкантам победа YouTube над MTV
- Пакистан вновь выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
- В Госдуме предложили автоматом ставить детей в очередь в детсад и школу
- Мюзикл «Ожерелье России» установил национальный рекорд по числу участников
- В Белгородской области мужчина погиб при ударе дрона по парковке предприятия
- Тыква против сатанистов: Вассерман уличил ненавистников Хэллоуина в ошибке
- СМИ: Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru