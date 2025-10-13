В Москве арестован оперативник уголовного розыска по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заключил под стражу старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска столичного ОМВД Даниила Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточнили в инстанции, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста.
Суд удовлетворил это требование, постановив заключить Белоусова под стражу сроком на один месяц и 27 суток.
Оперуполномоченный обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и по подпунктам «д», «е» части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), передает «Радиоточка НСН».
