В Москве арестован оперативник уголовного розыска по делу о вымогательстве

Тверской суд Москвы заключил под стражу старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска столичного ОМВД Даниила Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнили в инстанции, следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде ареста.

Суд удовлетворил это требование, постановив заключить Белоусова под стражу сроком на один месяц и 27 суток.

Оперуполномоченный обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и по подпунктам «д», «е» части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
