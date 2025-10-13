Польша выступила против передачи ФРГ подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», не отвечает интересам Польши. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.

Журавлев был задержан в Польше по запросу германских властей. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней, а затем продлил срок содержания под стражей ещё на 40 дней, отмечает RT.

Туск: Польша против выдачи ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее также выступил против выдачи подозреваемого Германии. Он заявил, что «проблема с газопроводом «Северный поток-2» не в том, что он был взорван, а в том, что был построен».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что, несмотря на позицию правительства, окончательное решение по вопросу экстрадиции находится в компетенции польского суда, передает «Радиоточка НСН».

