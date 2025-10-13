Польша выступила против передачи ФРГ подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», не отвечает интересам Польши. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.

Журавлев был задержан в Польше по запросу германских властей. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней, а затем продлил срок содержания под стражей ещё на 40 дней, отмечает RT.