Польша выступила против передачи ФРГ подозреваемого по делу о «Северном потоке»
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что экстрадиция гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», не отвечает интересам Польши. Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat.
Журавлев был задержан в Польше по запросу германских властей. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней, а затем продлил срок содержания под стражей ещё на 40 дней, отмечает RT.
Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее также выступил против выдачи подозреваемого Германии. Он заявил, что «проблема с газопроводом «Северный поток-2» не в том, что он был взорван, а в том, что был построен».
Косиняк-Камыш подчеркнул, что, несмотря на позицию правительства, окончательное решение по вопросу экстрадиции находится в компетенции польского суда, передает «Радиоточка НСН».
