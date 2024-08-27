Режиссер ушел: В ЛДПР заявили, что работа над фильмом о Жириновском затормозилась

В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил НСН, что ему неизвестно об утверждении Никиты Кологривого на роль, добавив, что, по его сведениям, работа над проектом затормозилась.

«Много было разных разговоров, несколько сценариев. Могу сказать, что режиссер Баранов начинал заниматься проектом, я видел его сценарий. Тогда же появилась фамилия Кологривого. Но режиссер сказал, что это один из возможных участников кастинга. Партия может лишь давать рекомендации, но точку в вопросе утверждения на роль ставит режиссер, отвечающий за картину. Насколько мне известно, процесс работы над проектом затормозился», - сказал он.

Как уточнил собеседник НСН, ему также неизвестно, будет ли Кологривый сниматься в сериале о жизни Жириновского, анонсированном Первым каналом.