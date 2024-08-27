Никита Кологривый подтвердил, что исполнит роль Жириновского

«Я очень рад, что меня сравнивают в какой-то мере с ним. Все-таки он образованнейший был человек, историк»,- заявил он.

Как уточнил Кологривый, он пока не видел сценарий фильма, однако дал согласие на участие в проекте. Актер также добавил, что ему было бы интересно исполнить подобную роль.

Ранее Кологривый устроил дебош в ресторане Новосибирска. На артиста написали заявление в полицию по статье за хулиганство. Однако режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, сообщал «Радиоточке НСН», что подобные истории не помешают артисту получить роль в случае удачных проб.

