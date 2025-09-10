««Три мушкетера» Александра Дюма или, как я его называю, «Драматический концерт» очень возбуждающая и очень зажигающая меня история. В этом спектакле молодежь будет играть отчаянно, с юмором, с фантастическим музыкальным материалом Максима Дунаевского. Уже сделана современная аранжировка песен, которые впервые прозвучали в телевизионном фильме 1978 года «Д'Артаньян и три мушкетёра». Композитор Максим Дунаевский этому очень рад и способствует выходу нового спектакля», - отметил режиссер.

По его словам, новая постановка - это именно то, что нужно зрителю в не очень радостное время.