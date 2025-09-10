«Возбуждающая история!»: Театр Моссовета готовит новых «Трех мушкетеров»

Худрук театра Моссовета Евгений Марчелли заявил НСН, что светская Москва увидит новую постановку «Трех мушкетеров» уже в декабре.

В театре Моссовета 10 сентября состоялся сбор труппы, на котором побывал спецкор НСН. Художественный руководитель Евгений Марчелли рассказал, что сейчас работает над новым спектаклем «Три мушкетера», который планирует выпустить в декабре этого года. За хореографию в этой постановке отвечает Егор Дружинин.

««Три мушкетера» Александра Дюма или, как я его называю, «Драматический концерт» очень возбуждающая и очень зажигающая меня история. В этом спектакле молодежь будет играть отчаянно, с юмором, с фантастическим музыкальным материалом Максима Дунаевского. Уже сделана современная аранжировка песен, которые впервые прозвучали в телевизионном фильме 1978 года «Д'Артаньян и три мушкетёра». Композитор Максим Дунаевский этому очень рад и способствует выходу нового спектакля», - отметил режиссер.

По его словам, новая постановка - это именно то, что нужно зрителю в не очень радостное время.

«Актеры уже выучили все вокальные номера. Это будет романтическая история про любовь, про молодость, про юмор, про верность, про дружбу. Это доставит огромное удовольствие и актерам, и, надеюсь, зрителям. Театр Моссовета сейчас способен делать музыкальные спектакли. В его труппе артисты, поющие просто фантастически. В не очень подходящее время для радостной жизни, как мне кажется, музыкальная, радостная территория удовольствия, - это очень хорошо», - считает Марчелли.

ФОТО: РИА Новости
