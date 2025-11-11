Ранее кинокритик Тимур Алиев в статье о российской кинокритике для издания «Афиша Daily» отметил, что за последние 10-15 лет в кинокритическую среду пришли люди без опыта. В результате медиа наводнили поверхностные рецензии, оперативные разборы и эмоциональные отклики. При этом для аудитории стерлась граница между «блогером» и «кинокритиком». Григорьев заявил, что наличие профильного образование подтверждает право на экспертную оценку, однако все чаще в ней нет необходимости.

«Я бы так строго к этому не относился, но для честности себя называю киножурналистом. При этом больше 10 лет вел ежедневную передачу про кино на нескольких радиостанциях. Сделал кучу интервью, написал множество рецензий. Кто-то знает меня как кинокритика. По идее, кинокритиком может называться человек, имеющий профессиональное образование. Однако честно говоря, знаю тех, кто заканчивал профильные вузы, но они как кинокритики не состоялись. Кинокритик – человек, который способен на глубокий анализ фильма. При этом такой глубокий анализ просто не всегда нужен. Что анализировать, если надо написать про 10 новинок киносериалов?» - сказал кинокритик.