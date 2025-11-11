Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым
Состоялся телефонный разговор президентов РФ И Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обратив особое внимание реализации крупных совместных, в том числе энергетических, проектов.
«Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия... Затронуты актуальные международные темы», - говорится в сообщении.
Также стороны условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запроса на телефонные переговоры Путина и американского лидера Дональда Трампа не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Европа и Ближний Восток делят активы «Лукойла» после санкций США
- В Госдуме объяснили, что нужно для встречи Путина и Трампа
- По песням группы Lumen поставят мюзикл
- В Госдуме раскритиковали «период охлаждения» для сим-карт после роуминга
- Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым
- Бикович и Пересильд: Романы Панова о магической Москве станут сериалом
- Россиянам назвали признаки того, что продавцом автомобиля руководят мошенники
- Это не театр: Депутат Бурматов призвал пускать россиян с питомцами в музеи
- Миронов раскритиковал дифференцированную ставку по семейной ипотеке
- Вслед за Ульяновском отключения интернета предрекли другим регионам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru