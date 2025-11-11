Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым

Состоялся телефонный разговор президентов РФ И Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Токаев вновь провели телефонный разговор

Отмечается, что лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, обратив особое внимание реализации крупных совместных, в том числе энергетических, проектов.

«Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия... Затронуты актуальные международные темы», - говорится в сообщении.

Также стороны условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запроса на телефонные переговоры Путина и американского лидера Дональда Трампа не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

