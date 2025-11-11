Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым

Лавров предложил США возобновить подготовку к саммиту Путина и Трампа Орешкин предупредил маркетплейсы о мерах за «монопольное поведение» До 20 турецких военных находились на борту разбившегося в Грузии самолета Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток «Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи