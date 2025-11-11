«Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича. Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с сербским специалистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.
Станкович возглавил команду год и четыре месяца назад. Последним матчем под его руководством стала гостевая победа над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в 15-м туре Российской Премьер-лиги.
После игры тренер вступил в перепалку с журналистом телеканала «Матч ТВ» и не явился на послематчевую пресс-конференцию.
По итогам 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков, передает «Радиоточка НСН».
