«Спартак» расторг контракт с главным тренером Станковичем

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Деяна Станковича. Как сообщается на официальном сайте клуба, соглашение с сербским специалистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.

Станкович возглавил команду год и четыре месяца назад. Последним матчем под его руководством стала гостевая победа над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в 15-м туре Российской Премьер-лиги.

«Быковатый наезд!»: Тренер «Спартака» Станкович разгневал журналистов

После игры тренер вступил в перепалку с журналистом телеканала «Матч ТВ» и не явился на послематчевую пресс-конференцию.

По итогам 15 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков, передает «Радиоточка НСН».

