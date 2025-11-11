Среди пассажиров разбившегося в Египте автобуса были россияне, шведы и литовцы

В Египте в результате аварии туристического автобуса в провинции Красное Море пострадали граждане России, Швеции и Литвы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, сообщает NEWS.ru.

По его словам, в автобусе находились 25 россиян, все они получили травмы различной степени тяжести. Один гражданин России погиб. Кроме того, среди пассажиров были двое граждан Литвы и двое граждан Швеции.