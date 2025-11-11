По песням группы Lumen поставят мюзикл
Песни группы Lumen станут основой мюзикла «Структура», премьера которого состоится в марте 2026 года. Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.
Музыканты рассказали, что «Структура» - это созданном искусственным интеллектом идеальном мире будущего, в которой не нашлось места искусству.
«Только немногие сохраняют свою индивидуальность, своё стремление к творчеству — и именно им предстоит отстоять право на жизнь у искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.
Ранее этнографический мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени» установил рекорд РФ как спектакль с наибольшим количеством участников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
