По песням группы Lumen поставят мюзикл

Песни группы Lumen станут основой мюзикла «Структура», премьера которого состоится в марте 2026 года. Об этом коллектив сообщил в своих соцсетях.

Интерес к творчеству Розенбаума из-за мюзикла «Вальс-бостон» вырос на 55%

Музыканты рассказали, что «Структура» - это созданном искусственным интеллектом идеальном мире будущего, в которой не нашлось места искусству.

«Только немногие сохраняют свою индивидуальность, своё стремление к творчеству — и именно им предстоит отстоять право на жизнь у искусственного интеллекта», - говорится в сообщении.

Ранее этнографический мюзикл «Ожерелье России. Герои нашего времени» установил рекорд РФ как спектакль с наибольшим количеством участников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН / Ольга Махалова
