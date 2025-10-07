Кинокритик согласился с Ридли Скоттом насчет качества современного кино
В кинематографе сегодня действительно наблюдается преобладание технологий над смыслами, заверил НСН Давид Шнейдеров.
Кино все чаще становится продюсерским, а не режиссерским, и в скором времени на большом экране, возможно, не останется авторских фильмов со смыслом, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Современная киноиндустрия «тонет в посредственности», заметил британский режиссер Ридли Скотт на мероприятии Британского института кино (BFI) в Лондоне. Как сообщает портал Deadline, режиссер подчеркнул, что в мире сегодня снимают миллионы фильмов, но большинство из них - дерьмо. Скотт раскритиковал чрезмерное использование цифровых эффектов, подчеркнув, что многие современные картины спасают технологии, а не сценарий.
Шнейдеров назвал такую позицию отчасти оправданной.
«У всех режиссеров есть плохие фильмы, включая, например, Федерико Феллини и Никиту Михалкова. Ридли Скотт высказался как человек, который своими фильмами заслужил право на высказывание. В этом высказывании есть и старческое брюзжание, но, думаю, Скотт ностальгирует по тем временам, когда спецэффекты не довлели над смыслом, когда режиссеры больше думали об идее, а не о визуальном оформлении. Во многом он прав. Определенный упадок в кинематографии действительно наблюдается. Связано это с техническим прогрессом и кризисом сценариев. Еще несколько лет назад была опубликована программная статья, в которой Джордж Лукас и Стивен Спилберг писали, что кино в том виде, в котором мы его знаем и любим, скоро умрет. На киноэкранах останется только аттракцион с бюджетом 300-400 миллионов долларов, а все настоящее кино уйдет в телевидение», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, не исключено, что в ближайшем будущем все больше мировых режиссеров будут создавать не кино, а сериалы.
«Думаю, все действительно будет уходить в телевидение. В сериалах нет такого давления продюсеров, как в полнометражном кино. Там также нет такой конкуренции за сроки выхода на экраны. Нет финансовой конкуренции, зритель может смотреть серии в любое удобное для себя время. Фильмы же часто наступают друг другу на пятки в прокате. Помимо прочего в сериалах, конечно, больше возможностей для драматургии и раскрытия характеров, сюжетных линий. Самое длинное кино длится 2,5-3 часа, а мини-сериал как минимум 4, а то и 8 часов. Конечно, в этом плане сериалы более благодатны для кинематографистов и более доступны для зрителей», - уточнил кинокритик.
Известный американский режиссер Вуди Аллен ранее признался Московской международной неделе кино, что не любит онлайн-кинотеатры. Он отметил, что однажды пытался снять пятисерийный фильм для телевидения, но этот процесс не пришелся режиссеру по душе, напоминает «Радиоточка НСН»
