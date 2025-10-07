Современная киноиндустрия «тонет в посредственности», заметил британский режиссер Ридли Скотт на мероприятии Британского института кино (BFI) в Лондоне. Как сообщает портал Deadline, режиссер подчеркнул, что в мире сегодня снимают миллионы фильмов, но большинство из них - дерьмо. Скотт раскритиковал чрезмерное использование цифровых эффектов, подчеркнув, что многие современные картины спасают технологии, а не сценарий.

Шнейдеров назвал такую позицию отчасти оправданной.

«У всех режиссеров есть плохие фильмы, включая, например, Федерико Феллини и Никиту Михалкова. Ридли Скотт высказался как человек, который своими фильмами заслужил право на высказывание. В этом высказывании есть и старческое брюзжание, но, думаю, Скотт ностальгирует по тем временам, когда спецэффекты не довлели над смыслом, когда режиссеры больше думали об идее, а не о визуальном оформлении. Во многом он прав. Определенный упадок в кинематографии действительно наблюдается. Связано это с техническим прогрессом и кризисом сценариев. Еще несколько лет назад была опубликована программная статья, в которой Джордж Лукас и Стивен Спилберг писали, что кино в том виде, в котором мы его знаем и любим, скоро умрет. На киноэкранах останется только аттракцион с бюджетом 300-400 миллионов долларов, а все настоящее кино уйдет в телевидение», - заявил он.