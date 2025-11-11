В Госдуме объяснили, что нужно для встречи Путина и Трампа

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что «тем, кто готовит встречу, виднее, насколько она готова», добавив, что оба лидера на возможной встрече «хотят конкретики».

«Вот должны конкретику подготовить», - указал парламентарий.



Чепа добавил, что если саммит в Венгрии состоится, что Путин и Трамп в первую очередь обсудят Украину, а также, наверняка, «вопросы ядерных испытаний».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договариваясь с президентом США Дональдом Трампом России следует исходить из своих национальных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

