В Госдуме объяснили, что нужно для встречи Путина и Трампа
Встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште должны были подготовить глава российского МИД Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что «тем, кто готовит встречу, виднее, насколько она готова», добавив, что оба лидера на возможной встрече «хотят конкретики».
«Вот должны конкретику подготовить», - указал парламентарий.
Чепа добавил, что если саммит в Венгрии состоится, что Путин и Трамп в первую очередь обсудят Украину, а также, наверняка, «вопросы ядерных испытаний».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договариваясь с президентом США Дональдом Трампом России следует исходить из своих национальных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
