«У кого есть КАСКО, обратятся в страховую компанию. Но там сначала будет разбираться Следственный комитет, только после принятия окончательного решения будет понятно, кто виноват. И в зависимости от этого будет решаться вопрос. У кого КАСКО нет, имеют право обращаться в ту компанию, которая, согласно выводам следствия, признается виновником ЧП. Они могут рассчитывать на возмещение вреда без учета износа транспортных средств. Здесь даже оценочная комиссия не нужна, они будут договариваться непосредственно с «виновником». Если не получится договориться, тогда прямая дорога в суд», - рассказал он.

Радько уверен, что владельцы смогут пользоваться своими авто во время следствия.

«Я не думаю, что машина будет вещественным доказательством. Хотя там могут быть остатки конструкций и так далее. Владелец может оценить ущерб уже сейчас, ремонтировать ее, сохранять все документы, а потом уже взыскать все с виновной организации», - добавил собеседник НСН.

В администрации города заявили изданию «Подъём», что виновные в ЧП будут наказаны. Отмечается, что представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

