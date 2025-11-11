Ущерб «Снежкома»: Кто заплатит за разбитые автомобили
Автомобилисты будут договариваться непосредственно с «виновником» о сумме компенсаций, заявил НСН Сергей Радько.
Владельцы повреждённых автомобилей в Красногорке смогут получить компенсации только после завершения следствия, заявил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Опорная колонна обрушилась при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске Московской области. В результате ЧП были повреждены более ста автомобилей, пишет РИА Новости. Радько рассказал, на что могут рассчитывать владельцы машин.
«У кого есть КАСКО, обратятся в страховую компанию. Но там сначала будет разбираться Следственный комитет, только после принятия окончательного решения будет понятно, кто виноват. И в зависимости от этого будет решаться вопрос. У кого КАСКО нет, имеют право обращаться в ту компанию, которая, согласно выводам следствия, признается виновником ЧП. Они могут рассчитывать на возмещение вреда без учета износа транспортных средств. Здесь даже оценочная комиссия не нужна, они будут договариваться непосредственно с «виновником». Если не получится договориться, тогда прямая дорога в суд», - рассказал он.
Радько уверен, что владельцы смогут пользоваться своими авто во время следствия.
«Я не думаю, что машина будет вещественным доказательством. Хотя там могут быть остатки конструкций и так далее. Владелец может оценить ущерб уже сейчас, ремонтировать ее, сохранять все документы, а потом уже взыскать все с виновной организации», - добавил собеседник НСН.
В администрации города заявили изданию «Подъём», что виновные в ЧП будут наказаны. Отмечается, что представители подрядной организации и администрации свяжутся с каждым владельцем автомобиля индивидуально для оформления необходимых документов и возмещения убытков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
