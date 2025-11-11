Бикович и Пересильд: Романы Панова о магической Москве станут сериалом
Вадим Панов рассказал НСН, что доверил все нюансы работы над экранизацией своих произведений творческой команде сериала.
Писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН отметил, что почти не вмешивался в работу над экранизацией его цикла романов «Тайный город», дав творческой команде возможность принимать самостоятельные решения. При этом он остался доволен подбором актеров на главные роли.
Телеканал ТНТ представил первый трейлер сериала «Тайный город» по циклу романов Панова. В книгах автор создал магическую Москву, где в тени небоскребов древние кланы ведут вековую войну. Как уточнил Панов, любой писатель мечтает, что когда-то его книгу экранизируют.
«Думаю, любой писатель, когда пишет любую книгу, даже поваренную, думает об экранизации. Естественно, не как о реальных планах, а как о том, что может быть когда-нибудь так получится. Спокойно отношусь к тому, что экранизация — в любом случае видение сценариста, режиссера, возможно, продюсера. У них есть свое представление о том, как они прочитали книгу и как хотят ее показать. В этом случае я отдаю это на откуп людям, для которых создание кино – профессия. Мои консультации были достаточно условны. Естественно, исходный роман при экранизации подвергся определенной редактуре. Очень приятно, что в проекте достаточно серьезный подбор актеров. Надеюсь, что результат будет соответствующим», - сказал он.
Сюжет сериала по циклу романов перенесет зрителя в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артем, случайно оказывается в центре противостояния, исход которого определит баланс между магическим и человеческим мирами.
Проект, созданный компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, выйдет в 2026 году. Режиссером сериала выступил Николай Рыбников («Трудные подростки», «Чекаго»). Роли сыграли Милош Бикович, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Иван Добронравов, Диана Пожарская, Денис Шведов и другие.
Ранее режиссер Егор Михалков-Кончаловский, снявший фильм «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина, рассказал «Радиоточке НСН», что литература всегда первична. Кино, по его словам, лишь предлагает интерпретацию книги. При этом он подчеркнул, что в своей новой картине стремился отразить множество идей, заложенных в романе Водолазкина.
