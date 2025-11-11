Телеканал ТНТ представил первый трейлер сериала «Тайный город» по циклу романов Панова. В книгах автор создал магическую Москву, где в тени небоскребов древние кланы ведут вековую войну. Как уточнил Панов, любой писатель мечтает, что когда-то его книгу экранизируют.

«Думаю, любой писатель, когда пишет любую книгу, даже поваренную, думает об экранизации. Естественно, не как о реальных планах, а как о том, что может быть когда-нибудь так получится. Спокойно отношусь к тому, что экранизация — в любом случае видение сценариста, режиссера, возможно, продюсера. У них есть свое представление о том, как они прочитали книгу и как хотят ее показать. В этом случае я отдаю это на откуп людям, для которых создание кино – профессия. Мои консультации были достаточно условны. Естественно, исходный роман при экранизации подвергся определенной редактуре. Очень приятно, что в проекте достаточно серьезный подбор актеров. Надеюсь, что результат будет соответствующим», - сказал он.

Сюжет сериала по циклу романов перенесет зрителя в альтернативную Москву, где втайне от людей живут Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и веками ведут борьбу за власть. Главный герой, айтишник Артем, случайно оказывается в центре противостояния, исход которого определит баланс между магическим и человеческим мирами.